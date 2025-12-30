El dólar cierra el año rozando los $1.500 por un aumento de la demanda

En el último día del año con actividad bancaria, el dólar minorista vuelve a acercarse a los $ 1.500. Con un repunte de 10 pesos en la rueda antes del mediodía toca los $ 1.485, la cotización más alta de ocho semanas.

Nuevas cifras al cierre del 2025 El vino ya no manda: oro, medicamentos y pasas lideran las exportaciones de San Juan

La tendencia alcista se replica en los dólares financieros, que suben 0,8%, lo que lleva al MEP a $ 1.485 y al contado con liqui a $ 1.538. Solo el blue escapa de esta tendencia y cae 15 pesos, a $ 1.525.

El alza del dólar se da en medio de una recuperación de la demanda en la última semana del año. Ya en la rueda del lunes se había notada un salto en el volumen.

Desde PPI marcan que el lunes el volumen en el MAE en divisa y MEP (distinto del dólar MEP financiero) escaló hasta US$ 880 millones, "el más alto desde el 25/09, cuando la incertidumbre por el proceso electoral era elevada y el Tesoro americano ya había mostrado apoyo, pero todavía no había “comprado pesos”.

Pese a este salto en la demanda, el dólar oficial apenas se movió. El mayorista cerró a $ 1.457, un avance de 0,3%. "Lo relevante de la acotada suba del dólar de ayer es que se habría explicado, según operadores de mercado de FX, por una fuerte intervención del Tesoro", señala PPI.

De este modo, el equipo económico habría vuelto a vender divisas para evitar que el precio se recalentara. También desde la consultora Outlier apuntan que "Hubo fuerte demanda de cobertura en LELINKs y probable intervención oficial vía roll en futuros y ventas spot, estimadas en hasta US$ 300 millones".

Si bien recién el viernes con la publicación de los datos monetarios podrá saberse si efectivamente intervino el lunes el Tesoro, la caída de ayer de las reservas en US$ 1.718 millones permite inferir que hubo ventas oficiales en el mercado.

No toda la caída de las reservas se atribuye a las ventas oficiales, ya que también influye ahí la baja del 4% en la cotización del oro y la habitual baja de encajes bancarios que se produce en el cierre de cada mes.

La venta de dólares se habría producido diez días antes de que el gobierno deba enfrentarse al vencimiento de US$ 4.200 millones de deuda, para los cual aún no tiene el 40% de las divisas que necesita para pagar.

El Merval baja 0,4% en pesos y 1,1% en dólares y están en rojo tanto las acciones como los bonos argentinos que cotizan en Wall Street. Esto lleva a que el riesgo país se ubique en 570 puntos básicos.

Los bonos globales promedian un retroceso de 0,5% y entre los ADR el peor desempeño es el del BBVA, en una rueda marcada por la baja de los mercados globales. El índice Dow Jones pierde 0,3%, el Nasdaq 0,1% y S&P 500, 0,2%.

FUENTE: Clarín