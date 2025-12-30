martes 30 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercado cambiario

El dólar cierra el año rozando los $1.500 por un aumento de la demanda

Sube el minorista y los financieros, mientras el blue muestra una leve baja.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El dólar despide el año cerca de los $1.500.

El dólar despide el año cerca de los $1.500.

En el último día del año con actividad bancaria, el dólar minorista vuelve a acercarse a los $ 1.500. Con un repunte de 10 pesos en la rueda antes del mediodía toca los $ 1.485, la cotización más alta de ocho semanas.

Lee además
Oro, medicamentos y vino, tres símbolos de la producción sanjuanina que reflejan el giro de la matriz exportadora provincial al cierre de 2025.
Nuevas cifras al cierre del 2025

El vino ya no manda: oro, medicamentos y pasas lideran las exportaciones de San Juan
mercados: la bolsa despide un ano con escasos beneficios y expectativas puestas en el corto plazo
Leve suba

Mercados: la Bolsa despide un año con escasos beneficios y expectativas puestas en el corto plazo

La tendencia alcista se replica en los dólares financieros, que suben 0,8%, lo que lleva al MEP a $ 1.485 y al contado con liqui a $ 1.538. Solo el blue escapa de esta tendencia y cae 15 pesos, a $ 1.525.

El alza del dólar se da en medio de una recuperación de la demanda en la última semana del año. Ya en la rueda del lunes se había notada un salto en el volumen.

Desde PPI marcan que el lunes el volumen en el MAE en divisa y MEP (distinto del dólar MEP financiero) escaló hasta US$ 880 millones, "el más alto desde el 25/09, cuando la incertidumbre por el proceso electoral era elevada y el Tesoro americano ya había mostrado apoyo, pero todavía no había “comprado pesos”.

Pese a este salto en la demanda, el dólar oficial apenas se movió. El mayorista cerró a $ 1.457, un avance de 0,3%. "Lo relevante de la acotada suba del dólar de ayer es que se habría explicado, según operadores de mercado de FX, por una fuerte intervención del Tesoro", señala PPI.

De este modo, el equipo económico habría vuelto a vender divisas para evitar que el precio se recalentara. También desde la consultora Outlier apuntan que "Hubo fuerte demanda de cobertura en LELINKs y probable intervención oficial vía roll en futuros y ventas spot, estimadas en hasta US$ 300 millones".

Si bien recién el viernes con la publicación de los datos monetarios podrá saberse si efectivamente intervino el lunes el Tesoro, la caída de ayer de las reservas en US$ 1.718 millones permite inferir que hubo ventas oficiales en el mercado.

No toda la caída de las reservas se atribuye a las ventas oficiales, ya que también influye ahí la baja del 4% en la cotización del oro y la habitual baja de encajes bancarios que se produce en el cierre de cada mes.

La venta de dólares se habría producido diez días antes de que el gobierno deba enfrentarse al vencimiento de US$ 4.200 millones de deuda, para los cual aún no tiene el 40% de las divisas que necesita para pagar.

El Merval baja 0,4% en pesos y 1,1% en dólares y están en rojo tanto las acciones como los bonos argentinos que cotizan en Wall Street. Esto lleva a que el riesgo país se ubique en 570 puntos básicos.

Los bonos globales promedian un retroceso de 0,5% y entre los ADR el peor desempeño es el del BBVA, en una rueda marcada por la baja de los mercados globales. El índice Dow Jones pierde 0,3%, el Nasdaq 0,1% y S&P 500, 0,2%.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

El boom de departamentos chicos en San Juan: del "regalo" de los 21 al factor femenino y minero

Dólares "cara chica": el Banco Nación los recibirá cuando se active la Inocencia Fiscal

Qué créditos hay, cuánto prestan y a qué tasa: el plan de Orrego para la agroindustria

Tras la sanción del Presupuesto 2026, las acciones argentinas trepan más del 2,5% en Wall Street

Albardón aprobó otra ampliación de su parque industrial y se convierte en un gigante en el país

Orrego lanzó un plan de $11.000 millones para la cosecha y elaboración de sectores agroindustriales

Plazo fijo: mirá lo que pagan los principales bancos por los depósitos de $1 millón

Éxito judicial para el municipio de Jáchal por la entrega del predio de Fabricaciones Militares a empresa cordobesa

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los monoambientes y departamentos de un dormitorio ganan terreno en San Juan, impulsados por jóvenes que buscan independencia temprana, mujeres que viven solas y trabajadores mineros sin grupo familiar. 
Mercado inmobiliario

El boom de departamentos chicos en San Juan: del "regalo" de los 21 al factor femenino y minero

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas
Trágico final

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas

Imagen ilustrativa
Robo callejero

Un automovilista sufrió un asalto tipo "piraña" en un semáforo de Pocito

Continúa el alerta por granizo y ráfagas de hasta 70 km/h en San Juan
Pronóstico

Continúa el alerta por granizo y ráfagas de hasta 70 km/h en San Juan

Rescataron con éxito a 27 niños y cinco adultos que estaban perdidos en El Castillito
Operativo

Rescataron con éxito a 27 niños y cinco adultos que estaban perdidos en El Castillito

Cayó el Tarta Páez, el terror de Santa Lucía: dormía en los descampados para no ser atrapado
Importante

Cayó el "Tarta" Páez, el terror de Santa Lucía: dormía en los descampados para no ser atrapado

Te Puede Interesar

Oro, medicamentos y vino, tres símbolos de la producción sanjuanina que reflejan el giro de la matriz exportadora provincial al cierre de 2025.
Nuevas cifras al cierre del 2025

El vino ya no manda: oro, medicamentos y pasas lideran las exportaciones de San Juan

Por Elizabeth Pérez
Tras el rescate en El Castillito, el club a cargo reconoció el error de la planificación: qué dijeron sobre los gastos del operativo y las autorizaciones
En el cerro Las Coloraditas

Tras el rescate en El Castillito, el club a cargo reconoció el error de la planificación: qué dijeron sobre los gastos del operativo y las autorizaciones

A cinco años del aborto legal en San Juan: las zonas grises donde el derecho se cumple a medias
Aniversario

A cinco años del aborto legal en San Juan: las zonas grises donde el derecho se cumple a medias

El comentario aquí es tremendo respecto a la inseguridad: los dichos en San Juan tras el bajo arribo de turistas a Chile por Agua Negra
Preocupación

"El comentario aquí es tremendo respecto a la inseguridad": los dichos en San Juan tras el bajo arribo de turistas a Chile por Agua Negra

El lobby político y minero para que la Ley de Glaciares esté cerca de aprobarse
Jamás contado

El lobby político y minero para que la Ley de Glaciares esté cerca de aprobarse