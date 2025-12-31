miércoles 31 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En 9 de Julio

Circulaba en una moto con el motor adulterado y fue interceptado por la Policía

El rodado, una Zanella 110, quedó a disposición de la UFI Genérica mientras se investiga su procedencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el marco de tareas de investigación, personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 de la Policía realizó un procedimiento en el departamento 9 de Julio, donde logró el secuestro de una motocicleta que presentaba irregularidades en su identificación.

Lee además
escondio un revolver en su bolso y fue al muere: la condenan por tenencia ilegitima de arma de fuego
Juicio abreviado

Escondió un revólver en su bolso y fue al muere: la condenan por tenencia ilegítima de arma de fuego
condena para el joven que le secuestraron armas en rawson: posaba con ellas y las publicaba en redes
Resolución

Condena para el joven que le secuestraron armas en Rawson: posaba con ellas y las publicaba en redes

El operativo se llevó a cabo cuando los efectivos entrevistaron a un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta marca Zanella, modelo 110 cc. Al realizar la verificación correspondiente, los uniformados detectaron que el motor tenía los números adulterados, lo que motivó la inmediata intervención policial.

Ante esta situación, el rodado fue puesto a disposición de la UFI Genérica, que ordenó su secuestro preventivo, mientras se avanza con la investigación para determinar su procedencia y establecer las responsabilidades del caso.

Desde la fuerza indicaron que continúan las actuaciones para esclarecer el origen del vehículo y las circunstancias en las que se encontraba en poder del conductor.

Temas
Seguí leyendo

Hallaron a la sanjuanina de 15 años tras casi una semana de intensa búsqueda: ¿dónde estaba?

Secuestran cuatro armas tras un allanamiento en Rawson: hay un detenido

Por la nena que murió en el Hospital Rawson, radican la denuncia por mala praxis y dos profesionales quedarían bajo la lupa

Intento de robo y fuego frustrado en Santa Lucía: vecinos salvaron la casa

Perdió una pierna tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga en Rawson: el acusado, condenado

Fiambre, preservativos y perfumes: el botín de mecheras cauceteras que robaron en un reconocido supermercado

Cayeron tres personas con más de 100 aves en cautiverio

Violento episodio familiar en Santa Lucía: un hombre golpeó a su hijo y le disparó a los pies con un arma robada

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
perdio una pierna tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga en rawson: el acusado, condenado
Justicia

Perdió una pierna tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga en Rawson: el acusado, condenado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se negó a devolver un camión y le salió el tiro por la culata: deberá pagar casi $4.000.000 para evitar una condena
Reparación integral

Se negó a devolver un camión y le salió el tiro por la culata: deberá pagar casi $4.000.000 para evitar una condena

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Tres ladrones maniataron y asaltaron al dueño de un taller de marmolería de Chimbas

Lo acusan de hacerse pasar por una mujer para seducir a dos adolescentes sanjuaninos
En las redes

Lo acusan de hacerse pasar por una mujer para seducir a dos adolescentes sanjuaninos

Tras el rescate en El Castillito, el club a cargo reconoció el error de la planificación: qué dijeron sobre los gastos del operativo y las autorizaciones
En el cerro Las Coloraditas

Tras el rescate en El Castillito, el club a cargo reconoció el error de la planificación: qué dijeron sobre los gastos del operativo y las autorizaciones

Detuvieron a La Flaca tras un tiroteo en un barrio sanjuanino: investigan el trasfondo del ataque
Tras las rejas

Detuvieron a "La Flaca" tras un tiroteo en un barrio sanjuanino: investigan el trasfondo del ataque

Te Puede Interesar

Por la nena que murió en el Hospital Rawson, radican la denuncia por mala praxis y dos profesionales quedarían bajo la lupa
Grave

Por la nena que murió en el Hospital Rawson, radican la denuncia por mala praxis y dos profesionales quedarían bajo la lupa

Por Redacción Tiempo de San Juan
Perdió una pierna tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga en Rawson: el acusado, condenado
Justicia

Perdió una pierna tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga en Rawson: el acusado, condenado

Los deseos del 2026 de los sanjuaninos video
Tiempo pregunta

Los deseos del 2026 de los sanjuaninos

Orrego a Tiempo de San Juan: lo más difícil de gobernar en el 2025 y el objetivo del 2026 puesto en la minería
Análisis

Orrego a Tiempo de San Juan: lo más difícil de gobernar en el 2025 y el objetivo del 2026 puesto en la minería

El top five de locales del microcentro de San Juan que cerraron sus puertas durante 2025 y generaron impacto en el comercio
Cambios en el mapa

El top five de locales del microcentro de San Juan que cerraron sus puertas durante 2025 y generaron impacto en el comercio