Circulaba en una moto con el motor adulterado y fue interceptado por la Policía

En el marco de tareas de investigación, personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 de la Policía realizó un procedimiento en el departamento 9 de Julio , donde logró el secuestro de una motocicleta que presentaba irregularidades en su identificación.

El operativo se llevó a cabo cuando los efectivos entrevistaron a un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta marca Zanella, modelo 110 cc . Al realizar la verificación correspondiente, los uniformados detectaron que el motor tenía los números adulterados , lo que motivó la inmediata intervención policial.

Ante esta situación, el rodado fue puesto a disposición de la UFI Genérica, que ordenó su secuestro preventivo, mientras se avanza con la investigación para determinar su procedencia y establecer las responsabilidades del caso.

Desde la fuerza indicaron que continúan las actuaciones para esclarecer el origen del vehículo y las circunstancias en las que se encontraba en poder del conductor.