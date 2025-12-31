Circulaba en una moto con el motor adulterado y fue interceptado por la Policía

En el marco de tareas de investigación, personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 de la Policía realizó un procedimiento en el departamento 9 de Julio, donde logró el secuestro de una motocicleta que presentaba irregularidades en su identificación.
El operativo se llevó a cabo cuando los efectivos entrevistaron a un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta marca Zanella, modelo 110 cc. Al realizar la verificación correspondiente, los uniformados detectaron que el motor tenía los números adulterados, lo que motivó la inmediata intervención policial.
Ante esta situación, el rodado fue puesto a disposición de la UFI Genérica, que ordenó su secuestro preventivo, mientras se avanza con la investigación para determinar su procedencia y establecer las responsabilidades del caso.
Desde la fuerza indicaron que continúan las actuaciones para esclarecer el origen del vehículo y las circunstancias en las que se encontraba en poder del conductor.