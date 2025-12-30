martes 30 de diciembre 2025

En las redes

Lo acusan de hacerse pasar por una mujer para seducir a dos adolescentes sanjuaninos

El hombre que fue rastreado por una red internacional, que lucha contra la pedofilia, fue imputado por grooming en dos hechos. Pese a las sospechas, quedó en libertad aunque bajo medidas coercitivas. El sospechoso tiene 5 causas abiertas por delitos contra la integridad sexual.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un hombre fue acusado de hacerse pasar por una mujer para seducir a dos adolescentes sanjuaninos y, por tanto, fue imputado por grooming este martes por la tarde, cuando se presentó frente al juez de Garantías, Roberto Montilla. Se trata de Guillermo Oscar Correa, de 55 años y con 5 causas abiertas por delitos contra la integridad sexual, quien quedó en la mira de la Justicia y será investigado por los próximos 12 meses.

Acorde detalló la fiscalía, representada por la ayudante fiscal Gabriela Blanco, el sospechoso habría contactado a los menores de edad a través de las redes sociales con fines sexuales, en diferentes ocasiones. En una de esas oportunidades, no sólo habría intentado que le enviaran fotos íntimas, sino también habría mandado material él mismo.

La primera vez habría sido el 8 de marzo de este año, cuando mediante Facebook le habló a un chico de 16 años. Dijo que se llamaba "Andrea Tello" e intentó, según lo expuesto por el Ministerio Público, seducirlo. La segunda vez se habría dado el 29 de julio último, cuando a través de Instagram, contactó a otro muchachito de 16 años con la misma finalidad, aunque lo hizo bajo el nombre de "Vanesa Tello".

A partir de su actividad, las plataformas enviaron un alerta a la red internacional Missing Children y la misma advirtió a la Red 24/7, que envió los reportes a la justicia local. En efecto, la UFI de Estafas y Delitos Informáticos investigó los hechos y pudo localizar el IP con el que se realizó el presunto delito. Fue así que ambos contactos se habrían dado con los dispositivos vinculados al imputado.

Por todo ello, el fiscal Eduardo Gallastegui solicitó un allanamiento y, en el procedimiento que fue otorgado por el juez Montilla, ejecutado el 11 de diciembre último, personal de la brigada secuestró una notebook, un celular y un pendrive, que son peritados por expertos de la UFI, como Federico Martínez, el técnico de software que acompañó a Blanco en la audiencia de formalización.

Tras los hechos expuestos, el abogado defensor, César Jofré, no se opuso al plazo de 12 meses de Investigación Penal Preparatoria ni a las medidas coercitivas, con excepción de la que le prohibía salir de la provincia y del país sin permiso judicial. Es que el patrocinador manifestó que, a pesar de que Correa es pensionado, también trabaja como comerciante y sus salidas a los países limítrofes como Chile son habituales. Debido a que se trata de su medio de sustento, le pidió al juez que no accediera a que fuera impedido de cruzar las fronteras.

Luego de tomarse un cuarto intermedio, el magistrado resolvió imputarlo formalmente por el delito de grooming (art. 131 del CP), en dos hechos, en concurso real y en calidad de autor, en perjuicio de dos menores. Además, le fijó como medidas de coerción las previstas en el artículo 295 del Código Procesal Penal, incisos 1, 3 y 6 por el plazo de 6 meses.

Las misma establecen la promesa del imputado de someterse al proceso penal y de no obstaculizar la investigación; la obligación de presentarse periódicamente ante la comisaría más cercana a su domicilio -sito en Chimbas-; y la prohibición de concurrir a determinadas reuniones, de visitar ciertos lugares, de comunicarse o acercarse a los denunciantes y presuntas víctimas.

El ilícito por el que se lo acusa prevé una pena de prisión de 6 meses a 4 años para quien, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma.

