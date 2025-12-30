"No la pudiste pelear": dolor tras la muerte del motociclista que impactó por la mala maniobra de un conductor en Chimbas y luego escapó
La muerte de Luis Fernando Agüero, el joven motociclista que permanecía internado tras el choque ocurrido el 25 de diciembre en Chimbas, generó una fuerte conmoción y mensajes de despedida en redes sociales. Evalúan agravar la imputación contra el conductor de la camioneta que habría provocado el siniestro y se dio a la fuga.
“Te me fuiste. No la pudiste pelear. Te voy a amar toda mi vida, mi amor”, escribió una persona cercana al joven, en uno de los mensajes que se replicaron en distintas plataformas. También hubo expresiones de acompañamiento a la familia y pedidos de justicia por lo ocurrido.
Agüero permanecía internado en estado crítico en la unidad de terapia intensiva del Hospital Guillermo Rawson, donde luchó por su vida durante varios días. Sin embargo, las graves lesiones sufridas en el choque terminaron siendo fatales y el joven falleció en la siesta de este lunes, según confirmaron fuentes judiciales.
El siniestro ocurrió alrededor de las 7.15 de la mañana de Navidad, sobre calle Oro, a la altura de calle San Juan, en el departamento Chimbas. De acuerdo a la reconstrucción realizada por la Fiscalía, Marcelo Jaime, conductor de una camioneta Toyota Hilux, habría realizado una maniobra antirreglamentaria: circulaba invadiendo parcialmente el carril contrario y giró hacia la derecha sin señalizar.
En ese momento, por la misma arteria se desplazaba Agüero en una motocicleta Keller 110 cc. El impacto se produjo contra el lateral derecho de la camioneta, lo que provocó que el motociclista saliera despedido, derrapara varios metros y terminara golpeando contra un sifón. Tras el choque, el conductor del vehículo mayor se dio a la fuga, dejando al joven gravemente herido sobre la calzada.
Con la confirmación del fallecimiento de Luis Fernando Agüero, la situación procesal del imputado podría cambiar de manera significativa. Desde el Ministerio Público Fiscal analizan reformular la imputación por un delito más grave, teniendo en cuenta que el hecho terminó con la muerte de la víctima, y no se descarta que en las próximas horas se soliciten nuevas medidas, incluida una posible detención.