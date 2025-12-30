martes 30 de diciembre 2025

Conmoción

"No la pudiste pelear": dolor tras la muerte del motociclista que impactó por la mala maniobra de un conductor en Chimbas y luego escapó

La muerte de Luis Fernando Agüero, el joven motociclista que permanecía internado tras el choque ocurrido el 25 de diciembre en Chimbas, generó una fuerte conmoción y mensajes de despedida en redes sociales. Evalúan agravar la imputación contra el conductor de la camioneta que habría provocado el siniestro y se dio a la fuga.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
“Te me fuiste. No la pudiste pelear. Te voy a amar toda mi vida, mi amor”, escribió una persona cercana al joven, en uno de los mensajes que se replicaron en distintas plataformas. También hubo expresiones de acompañamiento a la familia y pedidos de justicia por lo ocurrido.

image

Agüero permanecía internado en estado crítico en la unidad de terapia intensiva del Hospital Guillermo Rawson, donde luchó por su vida durante varios días. Sin embargo, las graves lesiones sufridas en el choque terminaron siendo fatales y el joven falleció en la siesta de este lunes, según confirmaron fuentes judiciales.

El siniestro ocurrió alrededor de las 7.15 de la mañana de Navidad, sobre calle Oro, a la altura de calle San Juan, en el departamento Chimbas. De acuerdo a la reconstrucción realizada por la Fiscalía, Marcelo Jaime, conductor de una camioneta Toyota Hilux, habría realizado una maniobra antirreglamentaria: circulaba invadiendo parcialmente el carril contrario y giró hacia la derecha sin señalizar.

En ese momento, por la misma arteria se desplazaba Agüero en una motocicleta Keller 110 cc. El impacto se produjo contra el lateral derecho de la camioneta, lo que provocó que el motociclista saliera despedido, derrapara varios metros y terminara golpeando contra un sifón. Tras el choque, el conductor del vehículo mayor se dio a la fuga, dejando al joven gravemente herido sobre la calzada.

Horas más tarde, Jaime se presentó de manera voluntaria en la Comisaría 17ª junto con el rodado involucrado. La causa quedó a cargo del fiscal Francisco Nicolía, de la UFI Delitos Especiales. Este lunes imputaron al conductor por el delito de lesiones culposas agravadas por conducción imprudente y fuga, otorgándole la libertad bajo restricciones y fijando un plazo de ocho meses para la investigación penal preparatoria.

Con la confirmación del fallecimiento de Luis Fernando Agüero, la situación procesal del imputado podría cambiar de manera significativa. Desde el Ministerio Público Fiscal analizan reformular la imputación por un delito más grave, teniendo en cuenta que el hecho terminó con la muerte de la víctima, y no se descarta que en las próximas horas se soliciten nuevas medidas, incluida una posible detención.

