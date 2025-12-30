martes 30 de diciembre 2025

Tres detenidos, entre ellos un menor, tras desvalijar una casa de Capital

Los delincuentes fueron atrapados cuando huían. Los mayores quedaron a disposición de Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un rápido accionar policial permitió detener a tres personas -entre ellas un menor- acusadas de desvalijar una vivienda ubicada sobre calle Maipú, en el departamento Capital. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 2ª de la Policía de San Juan.

Según informaron fuentes policiales, los aprehendidos fueron identificados por sus apellidos G. (16), Castro (18) y Fernández (47), todos con domicilio en Capital. Los tres fueron sorprendidos cuando intentaban huir del lugar con una importante cantidad de elementos sustraídos.

La víctima, un hombre de 53 años, denunció que desconocidos ingresaron a su domicilio tras saltar la reja perimetral y forzar la puerta del fondo, llevándose diversos objetos de valor. A partir de la denuncia, personal policial realizó un rastrillaje por la zona y logró interceptar a los sospechosos a pocas cuadras del lugar.

Durante el procedimiento se secuestraron dos mochilas que contenían tres netbooks, una consola PlayStation 4, tres joysticks, diez cheques y la suma de $250.000 en efectivo, elementos que fueron reconocidos por el damnificado.

La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia con respecto a los dos mayores. El menor rendirá cuentas en el Juzgado de Menores.

