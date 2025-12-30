Subió 61 videos de pornografía infantil y fue condenado a 8 meses de prisión condicional

En el marco de un juicio abreviado celebrado este martes, la Justicia sanjuanina condenó a Ignacio Dalmiro Berroca Martínez a la pena de 8 meses de prisión de cumplimiento condicional , más reglas de conducta por el mismo plazo , al hallarlo culpable del delito de tenencia y distribución de pornografía infantil .

De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, el imputado subió a una cuenta de servicios de correo electrónico un total de 61 archivos que contenían representaciones sexuales explícitas con imágenes de menores de edad .

image

Según pudo revelar la investigación, ingresaron tres reportes provenientes de la Red 24/7, un sistema internacional dedicado exclusivamente a la detección y persecución de este tipo de delitos, del cual forma parte la unidad de investigación sanjuanina.

Berroca Martínez aceptó su responsabilidad en los hechos y fue condenado tras una pesquisa iniciada a partir de un reporte de seguridad emitido por la empresa Google. El caso se originó luego de una alerta del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), que detectó material de abuso sexual infantil almacenado en la nube vinculada al acusado. En allanamientos se secuestro un celular y una computadora con todo el material.

image

Tras el cruce de información con informes de WhatsApp, Mercado Pago, Mercado Libre y la empresa proveedora de internet, los investigadores confirmaron que el titular de todas las cuentas involucradas y del dispositivo utilizado era el imputado.

La causa fue llevada adelante por el fiscal Duilio Ejarque, el ayudante fiscal Federico Pereyra y el colaborador Federico Martínez, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, mientras que la audiencia fue presidida por el juez Diego Sanz, quien homologó el acuerdo y dictó la sentencia.