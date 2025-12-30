martes 30 de diciembre 2025

Judicial

Subió 61 videos de pornografía infantil y fue condenado a 8 meses de prisión condicional

Según pudo revelar la investigación, ingresaron tres reportes provenientes de la Red 24/7, un sistema internacional dedicado exclusivamente a la detección y persecución de este tipo de delitos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el marco de un juicio abreviado celebrado este martes, la Justicia sanjuanina condenó a Ignacio Dalmiro Berroca Martínez a la pena de 8 meses de prisión de cumplimiento condicional, más reglas de conducta por el mismo plazo, al hallarlo culpable del delito de tenencia y distribución de pornografía infantil.

De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, el imputado subió a una cuenta de servicios de correo electrónico un total de 61 archivos que contenían representaciones sexuales explícitas con imágenes de menores de edad.

image

Según pudo revelar la investigación, ingresaron tres reportes provenientes de la Red 24/7, un sistema internacional dedicado exclusivamente a la detección y persecución de este tipo de delitos, del cual forma parte la unidad de investigación sanjuanina.

Berroca Martínez aceptó su responsabilidad en los hechos y fue condenado tras una pesquisa iniciada a partir de un reporte de seguridad emitido por la empresa Google. El caso se originó luego de una alerta del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), que detectó material de abuso sexual infantil almacenado en la nube vinculada al acusado. En allanamientos se secuestro un celular y una computadora con todo el material.

image

Tras el cruce de información con informes de WhatsApp, Mercado Pago, Mercado Libre y la empresa proveedora de internet, los investigadores confirmaron que el titular de todas las cuentas involucradas y del dispositivo utilizado era el imputado.

La causa fue llevada adelante por el fiscal Duilio Ejarque, el ayudante fiscal Federico Pereyra y el colaborador Federico Martínez, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, mientras que la audiencia fue presidida por el juez Diego Sanz, quien homologó el acuerdo y dictó la sentencia.

Temas
Dejá tu comentario

