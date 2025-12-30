miércoles 31 de diciembre 2025

Presunto pervertido

Un jardinero de Pocito en la mira por los supuestos abusos a su hijastra

La nena de 12 años declaró en Cámara Gesell y complicó al sujeto que ahora puede terminar preso. Fue denunciado el mes pasado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

El testimonio de una adolescente terminó de sellar, en parte, la suerte de un jardinero de Pocito que ahora será investigado por abuso sexual. Hasta el momento solo había una denuncia, pero este martes la presunta víctima declaró a través de Cámara Gesell y aseguró que este sujeto, que era padrastro, la sometió en varias ocasiones.

El hombre tiene 43 años y su apellido empieza con la letra T., aseguró una fuente judicial. La fiscal Ingrid Schott, de la UFI ANIVI, abrió una investigación preliminar en noviembre último y la semana pasada realizaron la audiencia de anticipo de prueba, con la presencia de la defensora, la abogada María Filomena Noriega. El juez que intervenía en principio era Javier Figuerola, pero el magistrado pidió apartarse en razón de que el sospechoso hacía trabajos de jardinería para su suegro.

image
La causa es investigada por la fiscal Ingrid Schott, de la UFI ANIVI.

Fue así que Figuerola fue reemplazado por el juez de garantías Diego Manuel Sanz, quien escuchó a la fiscalía y autorizó llevar a cabo la audiencia video grabada o Cámara Gesell para tomar testimonio a la nena de 12 años. Esa medida de prueba se concretó este martes 30 de diciembre y, aunque costó que la niña se soltara y hablara, hundió al jardinero.

image
La defensora, la abogada Mar&iacute;a Filomena Noriega.

Fuentes judiciales contaron que la chica relató que, en ocasiones, su madre salía de casa y entonces ella se quedaba bajo el cuidado de este sujeto. En esas circunstancias el jardinero la manipulaba y contra su voluntad la llevaba a la habitación de su mamá, donde la sometía a tocamientos y otros ultrajes, de acuerdo con las versiones.

image

La presunta víctima relató que fueron muchas veces y todos esos hechos supuestamente comenzaron el año pasado. Este testimonio ahora puede convertirse en una prueba contundente contra el sujeto, dado que el resultado de la Cámara Gesell habilita a la fiscal a pedir formalmente la imputación y abrir la investigación penal preparatoria. También habrá que ver si le atribuye el delito de abuso sexual simple o agravaba la imputación, incluso pueden pedir la detención.

