martes 23 de diciembre 2025

Seguirá preso

Le tiró el auto encima a un motociclista en San Martín, para fiscalía su intención era lesionar y no asesinar: lo condenaron

El único sospechoso de este hecho, Fabián Vega Olivera, primero fue imputado por homicidio simple, pero con las pruebas recabadas por el MPF se hizo un ajuste en la calificación y lo acusó por el de homicidio preterintencional.

El pasado 9 de noviembre, Carlos Walter Quiroga perdió la vida tras ser embestido por un auto Suzuki conducido por Fabián Vega Olivera. Siniestro fatal ocurrido por calle Rawson antes de Bahía Blanca en San Martín.

image

El caso recayó en el lapso de investigación y a 44 días del hecho, el imputado Fabián Vega Olivera admitió este martes el delito que cometió y fue condenado a 3 años de prisión efectiva en un juicio abreviado. También con el consentimiento de su abogada defensora, María Filomena Noriega, que le explicó a su cliente lo que se trataba esta solución alternativa.

“Me parece justo. Acepto lo que hice”, dijo Fabián Vega Olivera tras conocer su sentencia.

De igual manera hubo un gran cambio en la calificación. Con la prueba recolectada por la fiscalía de UFI Delitos Especiales, Vega Olivera no tuvo la intención de matar al motociclista, pero si de ocasionarle lesiones. Por tal razón, recalificó este hecho como homicidio preterintencional. Con la calificación inicial, Vega podría haber recibido una condena que va desde los 8 hasta los 25 años de cárcel; en cambio, mediante ese reajuste de la calificación, al artículo 81 inc. d del Código Penal, la pena cambió sustancialmente a una escala de 3 a 6 años de prisión.

Que quiere decir homicidio preterintencional

El homicidio preterintencional es cuando alguien tiene la intención de lesionar a otra persona, pero, sin quererlo, causa un resultado mucho más grave: su muerte.

Es una figura penal donde la acción tiene una intención (lesionar) y el resultado es más severo (muerte), yendo "más allá de la intención" (praeter intentionem) del agresor, quien no buscaba matar, pero su acción, aunque no destinada a asesinar, lo provoca.

Cómo fue el siniestro fatal en San Martín

El pasado domingo 9 de noviembre. Los motociclistas Carlos Quiroga (fallecido) y su hijo Fabián Andrés Quiroga (37) fueron a dejar los hijos del último de los mencionados a su expareja.

Fabián Quiroga no podía acercarse a ella ya que fue condenado a 2 años de prisión por un hecho de violencia de género. Por tal razón, el abuelo de los niños -Carlos Quiroga- los subió a su moto y los llevó hasta la casa donde vive la ex de su hijo y su actual pareja Fabián Vega Olivera (el ahora condenado).

Según el relato, el señor dejó los niños y se fue a toda prisa, sin hablar con la expareja de su hijo. Ella si tenía intenciones de hablar, pero no le hizo caso y se fue.

En la vuelta, Carlos Quiroga, le hizo señas de luz a su hijo para que arrancara y siguieran camino porque los estaban persiguiendo. Un video muestra cuandose los ve pasar y segundos después pasa el auto Suzuki conducido por Vega Olivera. Esta grabación pertenece a una vivienda particular ubicada por calle Rawson. Miralo:

Instantes después ocurre lo peor, se produce el siniestro cerca de la intersección de Rawson y Bahía Blanca. Lamentablemente, Carlos Quiroga perdió la vida en el acto, a pesar de que estuvo consciente unos segundos, el golpe recibido le provocó un politraumatismo grave irreversible, confirmaron fuentes judiciales.

