lunes 29 de diciembre 2025

Detenidos

Atraparon a dos sujetos por robar celulares en el Barrio Marquesado

La policía logró aprehender a los sospechosos tras un rápido operativo en el Lote Hogar 53. Ambos quedaron a disposición de la Justicia en un procedimiento de flagrancia.

Dos hombres fueron detenidos en el Barrio Marquesado III tras ser señalados como responsables del robo de dos celulares** en un domicilio del Lote Hogar 53. Según informaron las autoridades, los sospechosos fueron identificados como Paredes y Alcaraz.

Tras recibir la alerta, la policía realizó recorridas por la zona y detectó a Paredes, quien intentó fugarse, pero fue aprehendido en un domicilio colindante con un teléfono ZTE negro en su poder. Minutos después, localizaron a Alcaraz, que estava escondido en un inmueble cercano. Ambos fueron trasladados a la comisaría 30ta y quedaron bajo custodia.

En el lugar intervino el Dr. Codorniu, de la UFI Flagrancia, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia, mientras se continúa con la investigación para determinar responsabilidades.

