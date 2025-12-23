Detienen a una mujer en el Parque de Chimbas por robar un celular

Una mujer de 24 años fue detenida este martes por la tarde en el Parque de Chimbas, acusada de robar un teléfono celular del interior de un auto. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Comando Radioeléctrico Norte, con apoyo de las cámaras del CISEM.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:48, en inmediaciones de las calles Tucumán y Benavidez. Según informaron fuentes policiales, la sospechosa aprovechó un descuido para sustraer el celular cuando el propietario no se encontraba en el lugar.

Las cámaras de seguridad alertaron a los uniformados que patrullaban la zona, quienes lograron identificar a la mujer. Al advertir la presencia policial, la acusada intentó darse a la fuga, pero la atraparon.

Durante el procedimiento se secuestró un celular Samsung A11 de color negro, que fue reconocido por el damnificado como de su propiedad.

En el caso interviene la UFI Flagrancia, que lo caratuló como tentativa de hurto simple.