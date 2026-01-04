domingo 4 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Desde el drone de Tiempo, así están el Dique de Ullum y el Río San Juan en el comienzo del verano 2026

Con imágenes aéreas registradas desde inmediaciones de El Castillito, Tiempo de San Juan muestra cómo lucen las aguas más turísticas en los primeros días de enero. Una mayor presencia de visitantes, actividades recreativas y un caudal que marca el pulso del verano local. Fotos y video: Leandro Porcel.

Por David Cortez Vega
rio san juan ruta del sol playa las tapias

Con el verano 2026 recién iniciado y jornadas marcadas por un sol pleno sobre los cerros, Tiempo de San Juan sobrevoló con su drone el Dique de Ullum y el Río San Juan para mostrar cómo lucen dos de los escenarios más elegidos por sanjuaninos y turistas. Las imágenes fueron registradas desde las inmediaciones de El Castillito y el paredón del dique, a la vera de la Ruta del Sol.

Lee además
verano 2026, ¡no te tenemos miedo!: en el rio san juan, turistas y un personaje de la calle contaron como combaten el calor
Videonota

Verano 2026, ¡no te tenemos miedo!: en el Río San Juan, turistas y un personaje de la calle contaron cómo combaten el calor
desde arriba, el drone de tiempo te muestra el imponente caudal del rio en el parador de calle las moras
Video

Desde arriba, el drone de Tiempo te muestra el imponente caudal del río en el parador de calle Las Moras

En los primeros días de enero ya se percibe un movimiento típico de temporada alta. En el espejo de agua del dique se observa mayor presencia de embarcaciones a motor y motos acuáticas, mientras que en las orillas del río se repiten las postales de familias y grupos de amigos que llegan con cañas de pescar, conservadoras, comida y bebida para pasar la jornada y aliviar el calor.

Embed - Desde el drone de Tiempo, así están el dique de Ullum y el Río San Juan

El paisaje combina el característico color esmeralda del lago con el marco imponente de los cerros, en un contexto que invita a la recreación y al descanso al aire libre. El flujo constante de visitantes confirma que el perilago y el río vuelven a posicionarse como puntos clave del verano sanjuanino.

Cabe recordar que, según información oficial difundida en noviembre pasado, el Dique de Ullum se encontraba con una cota superior a la del verano anterior, pese al descenso registrado por la erogación de agua destinada al riego agrícola. En ese momento, el embalse se ubicaba en torno a los 757 metros sobre el nivel del mar, por encima de los valores del verano pasado, lo que permitió sostener el perfil turístico del lugar y habilitar espacios recreativos con condiciones favorables.

image

El parador de calle Las Moras, otro de los puntos más concurridos del verano

En paralelo, el parador ubicado sobre calle Las Moras volvió a consolidarse como uno de los espacios más elegidos para refrescarse en el río San Juan. Desde su habilitación a mediados de noviembre, el lugar registra una fuerte concurrencia diaria, potenciada en los últimos días por un caudal del río que se presenta más alto de lo habitual.

Las imágenes aéreas captadas por Tiempo de San Juan durante diciembre pasado permiten dimensionar el movimiento del balneario, con amplios sectores cubiertos por agua y grupos de familias distribuidas entre zonas arboladas, espacios abiertos y el sector conocido como “la playa”, donde se concentra el operativo de Seguridad Náutica, Policía y Bomberos.

Embed - Desde el drone de Tiempo, mirá el imponente caudal del río en el parador de calle Las Moras

El parador cuenta con un dispositivo de control que se mantiene activo todos los días entre las 11:30 y las 20, con presencia permanente de guardavidas, baños químicos y puntos de recolección de residuos. Ante el incremento del caudal, el personal recorre de manera constante los sectores habilitados para advertir sobre zonas profundas, remolinos y cambios bruscos en la corriente, con el objetivo de reforzar la seguridad de quienes eligen el río para disfrutar del verano en San Juan.

Temas
Seguí leyendo

Lugares abandonados: una mole veinticinqueña, el gran alma de un pueblo

Video y fotos: la Súper Luna iluminó el cielo sanjuanino

En cifras e imágenes, las obras que convirtieron el 2025 en el año de la Avenida de Circunvalación

¿Nubes, viento Sur y tormentas?: cómo estará el tiempo este domingo en San Juan

San Juan, en el primer puesto de las provincias más calientes del país

Así salieron a la Plaza 25 de Mayo las familias venezolanas en San Juan tras la captura de Maduro

Un especialista sanjuanino explicó el impacto internacional del caso Venezuela: "estamos asistiendo a la historia"

Incertidumbre, dolor y la expectativa de tres venezolanos en San Juan tras el operativo contra Maduro

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Buscate si fuiste al Río San Juan para disfrutar del verano
Galería de fotos

Buscate si fuiste al Río San Juan para disfrutar del verano

Rubén Botta se fue de Talleres y ya firmó con su nuevo club: dónde jugará
Cambió de aire

Rubén Botta se fue de Talleres y ya firmó con su nuevo club: dónde jugará

Fatal cumple de quince en Santa Lucía: un joven jugaba al fútbol, un palo cayó sobre él y lo mató. Imagen ilustrativa
Terrible desenlace

Fatal cumple de quince en Santa Lucía: un joven jugaba al fútbol, un palo cayó sobre él y le quitó la vida

¿Nubes, viento Sur y tormentas?: cómo estará el tiempo este domingo en San Juan
Atenti

¿Nubes, viento Sur y tormentas?: cómo estará el tiempo este domingo en San Juan

Cayó el presunto jefe de La Banda del FBI: simulaban búsquedas de delincuentes para hacer violentas entraderas
Investigación

Cayó el presunto jefe de "La Banda del FBI": simulaban búsquedas de delincuentes para hacer violentas entraderas

Te Puede Interesar

Desde el drone de Tiempo, así están el Dique de Ullum y el Río San Juan en el comienzo del verano 2026 video
Video

Desde el drone de Tiempo, así están el Dique de Ullum y el Río San Juan en el comienzo del verano 2026

Por David Cortez Vega
Minuto a minuto: EE.UU atacó Venezuela y capturó a Maduro
En la madrugada del sábado

Minuto a minuto: EE.UU atacó Venezuela y capturó a Maduro

El trabajador golondrina que fue asesinado con una piedra por su amigo albardonero
Historias del Crimen

El trabajador golondrina que fue asesinado con una piedra por su amigo albardonero

Horario extendido y promociones: la apuesta del comercio sanjuanino para Reyes
A tener en cuenta

Horario extendido y promociones: la apuesta del comercio sanjuanino para Reyes

Fatal cumple de quince en Santa Lucía: un joven jugaba al fútbol, un palo cayó sobre él y lo mató. Imagen ilustrativa
Terrible desenlace

Fatal cumple de quince en Santa Lucía: un joven jugaba al fútbol, un palo cayó sobre él y le quitó la vida