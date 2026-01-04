Desde el drone de Tiempo, así están el Dique de Ullum y el Río San Juan en el comienzo del verano 2026

Con el verano 2026 recién iniciado y jornadas marcadas por un sol pleno sobre los cerros, Tiempo de San Juan sobrevoló con su drone el Dique de Ullum y el Río San Juan para mostrar cómo lucen dos de los escenarios más elegidos por sanjuaninos y turistas. Las imágenes fueron registradas desde las inmediaciones de El Castillito y el paredón del dique, a la vera de la Ruta del Sol.

Video Desde arriba, el drone de Tiempo te muestra el imponente caudal del río en el parador de calle Las Moras

Videonota Verano 2026, ¡no te tenemos miedo!: en el Río San Juan, turistas y un personaje de la calle contaron cómo combaten el calor

En los primeros días de enero ya se percibe un movimiento típico de temporada alta. En el espejo de agua del dique se observa mayor presencia de embarcaciones a motor y motos acuáticas, mientras que en las orillas del río se repiten las postales de familias y grupos de amigos que llegan con cañas de pescar, conservadoras, comida y bebida para pasar la jornada y aliviar el calor.

Embed - Desde el drone de Tiempo, así están el dique de Ullum y el Río San Juan

El paisaje combina el característico color esmeralda del lago con el marco imponente de los cerros, en un contexto que invita a la recreación y al descanso al aire libre. El flujo constante de visitantes confirma que el perilago y el río vuelven a posicionarse como puntos clave del verano sanjuanino.

Cabe recordar que, según información oficial difundida en noviembre pasado, el Dique de Ullum se encontraba con una cota superior a la del verano anterior, pese al descenso registrado por la erogación de agua destinada al riego agrícola. En ese momento, el embalse se ubicaba en torno a los 757 metros sobre el nivel del mar, por encima de los valores del verano pasado, lo que permitió sostener el perfil turístico del lugar y habilitar espacios recreativos con condiciones favorables.

image

El parador de calle Las Moras, otro de los puntos más concurridos del verano

En paralelo, el parador ubicado sobre calle Las Moras volvió a consolidarse como uno de los espacios más elegidos para refrescarse en el río San Juan. Desde su habilitación a mediados de noviembre, el lugar registra una fuerte concurrencia diaria, potenciada en los últimos días por un caudal del río que se presenta más alto de lo habitual.

Las imágenes aéreas captadas por Tiempo de San Juan durante diciembre pasado permiten dimensionar el movimiento del balneario, con amplios sectores cubiertos por agua y grupos de familias distribuidas entre zonas arboladas, espacios abiertos y el sector conocido como “la playa”, donde se concentra el operativo de Seguridad Náutica, Policía y Bomberos.

Embed - Desde el drone de Tiempo, mirá el imponente caudal del río en el parador de calle Las Moras

El parador cuenta con un dispositivo de control que se mantiene activo todos los días entre las 11:30 y las 20, con presencia permanente de guardavidas, baños químicos y puntos de recolección de residuos. Ante el incremento del caudal, el personal recorre de manera constante los sectores habilitados para advertir sobre zonas profundas, remolinos y cambios bruscos en la corriente, con el objetivo de reforzar la seguridad de quienes eligen el río para disfrutar del verano en San Juan.