Desde el drone de Tiempo, así están el Dique de Ullum y el Río San Juan en el comienzo del verano 2026
Con imágenes aéreas registradas desde inmediaciones de El Castillito, Tiempo de San Juan muestra cómo lucen las aguas más turísticas en los primeros días de enero. Una mayor presencia de visitantes, actividades recreativas y un caudal que marca el pulso del verano local. Fotos y video: Leandro Porcel.
Con el verano 2026 recién iniciado y jornadas marcadas por un sol pleno sobre los cerros, Tiempo de San Juan sobrevoló con su drone el Dique de Ullum y el Río San Juan para mostrar cómo lucen dos de los escenarios más elegidos por sanjuaninos y turistas. Las imágenes fueron registradas desde las inmediaciones de El Castillito y el paredón del dique, a la vera de la Ruta del Sol.
En los primeros días de enero ya se percibe un movimiento típico de temporada alta. En el espejo de agua del dique se observa mayor presencia de embarcaciones a motor y motos acuáticas, mientras que en las orillas del río se repiten las postales de familias y grupos de amigos que llegan con cañas de pescar, conservadoras, comida y bebida para pasar la jornada y aliviar el calor.
Embed - Desde el drone de Tiempo, así están el dique de Ullum y el Río San Juan
El paisaje combina el característico color esmeralda del lago con el marco imponente de los cerros, en un contexto que invita a la recreación y al descanso al aire libre. El flujo constante de visitantes confirma que el perilago y el río vuelven a posicionarse como puntos clave del verano sanjuanino.
Cabe recordar que, según información oficial difundida en noviembre pasado, el Dique de Ullum se encontraba con una cota superior a la del verano anterior, pese al descenso registrado por la erogación de agua destinada al riego agrícola. En ese momento, el embalse se ubicaba en torno a los 757 metros sobre el nivel del mar, por encima de los valores del verano pasado, lo que permitió sostener el perfil turístico del lugar y habilitar espacios recreativos con condiciones favorables.
El parador de calle Las Moras, otro de los puntos más concurridos del verano
Las imágenes aéreas captadas por Tiempo de San Juan durante diciembre pasado permiten dimensionar el movimiento del balneario, con amplios sectores cubiertos por agua y grupos de familias distribuidas entre zonas arboladas, espacios abiertos y el sector conocido como “la playa”, donde se concentra el operativo de Seguridad Náutica, Policía y Bomberos.
Embed - Desde el drone de Tiempo, mirá el imponente caudal del río en el parador de calle Las Moras
El parador cuenta con un dispositivo de control que se mantiene activo todos los días entre las 11:30 y las 20, con presencia permanente de guardavidas, baños químicos y puntos de recolección de residuos. Ante el incremento del caudal, el personal recorre de manera constante los sectores habilitados para advertir sobre zonas profundas, remolinos y cambios bruscos en la corriente, con el objetivo de reforzar la seguridad de quienes eligen el río para disfrutar del verano en San Juan.