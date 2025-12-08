lunes 8 de diciembre 2025

Video

Desde arriba, el drone de Tiempo te muestra el imponente caudal del río en el parador de calle Las Moras

El parador de calle Las Moras volvió a recibir a decenas de visitantes y mostró un caudal inusual del río San Juan. El drone de Tiempo de San Juan registró desde arriba cómo lucen el balneario y sus sectores en pleno inicio de temporada. Video: Leandro Porcel.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El parador de calle Las Moras volvió a convertirse en uno de los puntos más concurridos del verano sanjuanino. Desde su habilitación el pasado 14 de noviembre, decenas de visitantes llegan cada día para refrescarse en las aguas del río San Juan, que este fin de semana mostró un caudal llamativamente alto.

Tiempo de San Juan visitó la zona y registró, con un drone, cómo se ve desde arriba el movimiento del balneario y la intensidad del río en esta etapa de la temporada. Las imágenes muestran sectores completamente cubiertos por agua y grupos de familias repartidas entre las áreas arboladas y las zonas más abiertas.

Embed - Desde el drone de Tiempo, mirá el imponente caudal del río en el parador de calle Las Moras

Aunque el acceso es sencillo, el parador demanda avanzar unos metros más allá del puente que marca el límite entre Zonda y Ullum, donde comienza el camino hacia la costa. Una vez dentro, los visitantes se distribuyen entre distintos espacios: sombra natural, sectores amplios próximos al cauce y el área conocida como “la playa”, donde se ubican los puestos de Seguridad Náutica, Policía y Bomberos.

Como cada verano, el operativo en el parador se mantiene activo entre las 11:30 y las 20. Hay baños químicos en funcionamiento y puntos de recolección de residuos a lo largo de toda la ribera. Además, ante el fuerte caudal registrado en los últimos días, los guardavidas recorren constantemente los sectores habilitados para advertir sobre zonas profundas, remolinos y cambios bruscos en la corriente.

