Desde arriba, el drone de Tiempo te muestra el imponente caudal del río en el parador de calle Las Moras

El parador de calle Las Moras volvió a convertirse en uno de los puntos más concurridos del verano sanjuanino . Desde su habilitación el pasado 14 de noviembre, decenas de visitantes llegan cada día para refrescarse en las aguas del río San Juan , que este fin de semana mostró un caudal llamativamente alto.

Tiempo de San Juan visitó la zona y registró, con un drone, cómo se ve desde arriba el movimiento del balneario y la intensidad del río en esta etapa de la temporada. Las imágenes muestran sectores completamente cubiertos por agua y grupos de familias repartidas entre las áreas arboladas y las zonas más abiertas.

Aunque el acceso es sencillo, el parador demanda avanzar unos metros más allá del puente que marca el límite entre Zonda y Ullum, donde comienza el camino hacia la costa. Una vez dentro, los visitantes se distribuyen entre distintos espacios: sombra natural, sectores amplios próximos al cauce y el área conocida como “la playa”, donde se ubican los puestos de Seguridad Náutica, Policía y Bomberos.

Como cada verano, el operativo en el parador se mantiene activo entre las 11:30 y las 20. Hay baños químicos en funcionamiento y puntos de recolección de residuos a lo largo de toda la ribera. Además, ante el fuerte caudal registrado en los últimos días, los guardavidas recorren constantemente los sectores habilitados para advertir sobre zonas profundas, remolinos y cambios bruscos en la corriente.