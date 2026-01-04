lunes 5 de enero 2026

Captura de Nicolás Maduro

Todo un misterio: cuántas personas murieron en el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela

La fuente detalló que entre las víctimas fatales se encuentran tanto efectivos militares como ciudadanos civiles alcanzados por la ofensiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El periódico The New York Times informó que en el operativo militar en Venezuela en el que Estados Unidos detuvo a Nicolás Maduro, murieron al menos 40 personas.

Así lo confirmó un alto funcionario del gobierno venezolano en declaraciones brindadas al medio estadounidense.

La fuente detalló que entre las víctimas fatales se encuentran tanto efectivos militares como ciudadanos civiles alcanzados por la ofensiva.

Los bombardeos afectaron zonas residenciales de bajos recursos, provocando daños colaterales significativos mientras las fuerzas norteamericanas ejecutaban la extracción de Nicolás Maduro.

Uno de los incidentes más graves se registró en Catia La Mar, una zona costera al oeste del aeropuerto de Maiquetía, donde un ataque aéreo impactó contra un complejo de apartamentos de tres pisos a las 2 de la madrugada.

Ese bombardeo causó la muerte de Rosa González, de 80 años, quien falleció luego de que la artillería derribara una pared exterior de su vivienda. Su sobrino, Wilman González, resultó herido con tres puntos de sutura en el rostro.

Trump aseguró que no hubo muertes entre los soldados de EE.UU.

En tanto, en declaraciones formuladas a la cadena Fox News, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no se registraron muertes entre los soldados estadounidenses.

No obstante, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, reconoció que la operación enfrentó resistencia ya que los helicópteros que extrajeron a Nicolás Maduro fueron atacados. Una de las aeronaves resultó alcanzada aunque logró regresar a la base.

FUENTE: Crónica

