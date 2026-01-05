Violento ataque a una turista argentina en La Serena: vecinos la salvaron de un hombre que intentó robarla y abusarla

Una familia argentina atravesó momentos de profunda angustia durante la madrugada de este lunes en La Serena , en pleno sector turístico, cuando una mujer que caminaba junto a sus hijas fue atacada por un hombre que vive en situación de calle.

El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Pacífico y Las Higueras , muy cerca del tradicional punto conocido como Cuatro Esquinas . De acuerdo a los testimonios recogidos en el lugar, el individuo se abalanzó sobre la mujer con la intención de robarle sus pertenencias y utilizó la fuerza para intentar arrastrarla hacia un descampado cercano, con presuntas intenciones de abuso.

Los desesperados pedidos de ayuda de la víctima alertaron de inmediato a vecinos y peatones, quienes no dudaron en intervenir. Gracias a su rápida reacción, lograron inmovilizar al atacante y evitar que la situación tuviera un desenlace aún más grave.

Desde Carabineros de Chile confirmaron que la actuación de las personas que se encontraban en la zona fue determinante para proteger a la turista. El sospechoso, un ciudadano chileno de 55 años, fue arrestado en el lugar y trasladado a la dependencia policial.

Las autoridades informaron además que el detenido cuenta con ocho antecedentes previos, y que el caso quedó en manos del Ministerio Público, que ya inició las actuaciones judiciales correspondientes.