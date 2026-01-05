lunes 5 de enero 2026

Historia

El viaje de la ilusión: desde lo profundo de 25 de Mayo, recorren casi 100 kilómetros a diario para jugar el Mundialito de Trinidad

Salen desde Tupelí y viajan en colectivo para cumplir un sueño. Son 20 chicos de la Escuelita de Fútbol Santa María, que después de diez años volvieron a poner al departamento en popular torneo de fútbol infantil.

Por Carla Acosta
WhatsApp Image 2026-01-05 at 10.46.26
WhatsApp Image 2026-01-05 at 10.32.22
WhatsApp Image 2026-01-05 at 10.32.19 (2)
WhatsApp Image 2026-01-05 at 10.32.19 (1)

Desde Tupelí, en el corazón rural del departamento 25 de Mayo, un colectivo recorre casi 100 kilómetros diarios para llegar al Barrio Atlético. En cada viaje van 20 chicos de la Escuelita de Fútbol Santa María, que por primera vez participan del Mundialito de Trinidad y vuelven a poner al departamento, después de diez años, en una competencia infantil de alcance nacional.

La presencia del equipo no es un dato menor. Para una comunidad pequeña y de recursos limitados, sostener la participación en un torneo de estas características implica organización, acompañamiento familiar y un esfuerzo constante. El traslado diario, la logística y el armado del grupo fueron posibles gracias al trabajo conjunto de profesores, padres y el respaldo del municipio veinticinqueño.

WhatsApp Image 2026-01-05 at 10.32.19 (1)

“Estamos representando a un club muy grande de 25 de Mayo y a todo el departamento”, expresó Jesús Zalazar, uno de los profes de la escuelita. “Hace muchos años que no venía un equipo de acá al Mundialito y que seamos nosotros los que estemos es muy importante para los chicos y para el pueblo”, agregó.

El desafío no es solo llegar a un podio y conquistar medallas. Cada jornada exige planificación y compromiso para que los chicos puedan competir en igualdad de condiciones. “Es mucho sacrificio y mucho trabajo, pero lo hacemos para que no les falte nada y para representarlos bien”, señaló Zalazar, quien agradeció especialmente la colaboración de los padres y el acompañamiento de funcionarios departamentales que hicieron posible el viaje.

WhatsApp Image 2026-01-05 at 10.32.19 (2)

La escuelita forma parte del Club Santa María de Tupelí, una institución con historia en 25 de Mayo. Fundado el 27 de julio de 1962 por vecinos del pueblo, el club se consolidó como un espacio de contención social y deportiva. A lo largo de los años, la institución se sostuvo gracias al compromiso comunitario, manteniendo vivo su espíritu pese a las dificultades propias de la zona.

En la primera reunión organizativa del Mundialito, la llegada de un equipo desde 25 de Mayo generó sorpresa: hacía una década que el departamento no estaba representado en el torneo. Hoy, esa ausencia quedó atrás. Tupelí volvió a ocupar un lugar en la cancha, demostrando que el fútbol también es una herramienta de unión y pertenencia.

