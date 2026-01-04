El chavismo realiza una marcha en Caracas para pedir la liberación de Nicolás Maduro

Los seguidores de Nicolás Maduro se manifiestan este domingo en el centro de Caracas para pedir por la liberación de su líder y de su esposa, quienes fueron arrestados el último sábado a la madrugada por las fuerzas militares de Estados Unidos.

Los manifestantes convocaron para este domingo a la que denominaron "gran marcha" para exigir que Maduro y Cilia Flores sean liberados y regresados al país luego de una primera jornada sin el líder venezolano donde las calles de la capital registraron poco movimiento.

En la marcha hay banderas venezolanas y carteles contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Regresemos a nuestro presidente obrero. ¡Vamos Nico!", se leía en uno de los carteles de las personas que acudió a la marcha.

La movilización es liderada por grupos de motoqueros que abren el paso y es televisada en vivo por el canal estatal de Venezuela. Algunos portan armas largas que agitan en lo alto cuando las cámaras los enfocan.

"Free The President of Venezuela", rezó otra de las pancartas que levantaron los fanáticos chavistas.

FUENTE: Clarín