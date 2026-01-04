domingo 4 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Transmitida por el canal estatal

El chavismo realiza una marcha en Caracas para pedir la liberación de Nicolás Maduro

La movilización es liderada por grupos de motoqueros chavistas, quien solicitan a Estados Unidos que deje en libertad a su presidente

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Los seguidores de Nicolás Maduro se manifiestan este domingo en el centro de Caracas para pedir por la liberación de su líder y de su esposa, quienes fueron arrestados el último sábado a la madrugada por las fuerzas militares de Estados Unidos.

Lee además
minuto a minuto: ee.uu ataco venezuela y capturo a maduro
En la madrugada del sábado

Minuto a minuto: EE.UU atacó Venezuela y capturó a Maduro
hablo el hijo de nicolas maduro: la historia dira quienes fueron los traidores
También está imputado

Habló el hijo de Nicolás Maduro: "La historia dirá quiénes fueron los traidores"

Los manifestantes convocaron para este domingo a la que denominaron "gran marcha" para exigir que Maduro y Cilia Flores sean liberados y regresados al país luego de una primera jornada sin el líder venezolano donde las calles de la capital registraron poco movimiento.

En la marcha hay banderas venezolanas y carteles contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Regresemos a nuestro presidente obrero. ¡Vamos Nico!", se leía en uno de los carteles de las personas que acudió a la marcha.

La movilización es liderada por grupos de motoqueros que abren el paso y es televisada en vivo por el canal estatal de Venezuela. Algunos portan armas largas que agitan en lo alto cuando las cámaras los enfocan.

"Free The President of Venezuela", rezó otra de las pancartas que levantaron los fanáticos chavistas.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Nicolás Maduro y Cilia Flores declararán este lunes ante un tribunal federal de Nueva York

Con Argentina al frente, 10 países rechazaron una condena unánime de la CELAC a la captura de Maduro

Cristina Kirchner cuestionó el operativo de EE.UU. para capturar a Maduro: "Trump volvió a cruzar un límite"

EE.UU. dijo que trabajará con los actuales líderes de Venezuela "si toman las decisiones adecuadas"

Cómo es el Centro Metropolitano de Detención, la cárcel de Brooklyn donde fue recluido Nicolás Maduro

China le pidió a Estados Unidos que libere a Maduro y que desista de "derrocar al gobierno de Venezuela"

Maduro pasó su primera noche detenido en Estados Unidos

Video: encapuchado y bajo una gran custodia, así llegó Maduro a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
minuto a minuto: ee.uu ataco venezuela y capturo a maduro
En la madrugada del sábado

Minuto a minuto: EE.UU atacó Venezuela y capturó a Maduro

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fatal cumple de quince en Santa Lucía: un joven jugaba al fútbol, un palo cayó sobre él y lo mató. Imagen ilustrativa
Terrible desenlace

Fatal cumple de quince en Santa Lucía: un joven jugaba al fútbol, un palo cayó sobre él y le quitó la vida

¿Nubes, viento Sur y tormentas?: cómo estará el tiempo este domingo en San Juan
Atenti

¿Nubes, viento Sur y tormentas?: cómo estará el tiempo este domingo en San Juan

Desde el drone de Tiempo, así están el Dique de Ullum y el Río San Juan en el comienzo del verano 2026 video
Video

Desde el drone de Tiempo, así están el Dique de Ullum y el Río San Juan en el comienzo del verano 2026

Un Falcon, un sueño y todo un ambiente detrás: la historia de Irineo y su Patito
Pasión tuerca

Un Falcon, un sueño y todo un ambiente detrás: la historia de Irineo y su Patito

Conmoción en Pocito por el hallazgo de un hombre muerto en un descampado
Investigación

Conmoción en Pocito por el hallazgo de un hombre muerto en un descampado

Te Puede Interesar

Leo Cobarrubia y un inicio de enero triunfal en el mes de la Vuelta a San Juan
Doble Difunta Correa

Leo Cobarrubia y un inicio de enero triunfal en el mes de la Vuelta a San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cristian Solera, el pocitano que emigró a Australia y recorre el mundo con su hijo en una furgoneta
Historia

Cristian Solera, el pocitano que emigró a Australia y recorre el mundo con su hijo en una furgoneta

Nicolás Maduro y su esposa, ante la Justicia de Estados Unidos.
Tras ser detenidos

Nicolás Maduro y Cilia Flores declararán este lunes ante un tribunal federal de Nueva York

Unión, con una efectividad sorprendente, derrota a Peñaflor por 2 a 0
En Villa Krause

Unión, con una efectividad sorprendente, derrota a Peñaflor por 2 a 0

Fabricio Montilla, creador del ciclo Escuchame Una Cosita, durante su presentación en Donata. video
Agendando y yendo

'Escuchame Una Cosita' no se toma vacaciones: música fresca para los domingos sanjuaninos