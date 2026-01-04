domingo 4 de enero 2026

También está imputado

Habló el hijo de Nicolás Maduro: "La historia dirá quiénes fueron los traidores"

"Nicolasito", diputado venezolano, aseguró que su familia está "firme y dura". Llamó a la militancia a movilizarse en un audio difundido este domingo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El hijo del presidente Nicolás Maduro dijo estar "bien" y "tranquilo" tras los bombardeos estadounidenses que llevaron a la captura de su padre y aseguró que "la historia dirá quiénes fueron los traidores", según un audio del parlamentario difundido el domingo.

Maduro fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores, y llevado a Estados Unidos donde es acusado de terrorismo y narcotráfico.

Su hijo, el diputado oficialista Nicolás Maduro Guerra, conocido como "Nicolasito", aparece también entre los acusados en una corte federal de Nueva York.

"Estamos bien, estamos tranquilos. Nos van a ver en la calle, nos van a ver al lado de este pueblo, nos van a ver levantando las banderas de la dignidad. Y nos quieren ver débiles, no nos van a ver débiles", dijo Maduro Guerra en un audio que fue difundido por redes sociales.

Su equipo confirmó a la agencia AFP la veracidad de la declaración.

"No van a poder (...), se los juro por mi vida, se los juro por mi papá, se los juro por Cilia, que de esta vaina vamos a salir", exclamó. "Estoy firme. Estamos firmes y mi familia está firme, firme y dura", añadió.

"La historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo develará", añadió, en medio de reportes sobre un supuesto espía dentro del círculo cercano de Maduro.

El chavismo comenzó a movilizar a su militancia desde el mismo sábado, poco después de conocerse la detención del gobernante izquierdista.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez ejerce el poder de forma interina por orden la corte suprema y con apoyo de las fuerzas armadas.

FUENTE: Clarín con información de AFP

