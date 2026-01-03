¿Nubes, viento Sur y tormentas?: cómo estará el tiempo este domingo en San Juan

Tras jornadas de intenso calor, se espera una leve baja de temperatura, con máximas que no superarán los 33° y la posibilidad de tormentas aisladas por la tarde.

De archivo Nicolás Maduro y el día que visitó San Juan para la Cumbre del Mercosur en 2010

¡Qué calorón! San Juan, en el primer puesto de las provincias más calientes del país

Este domingo, San Juan experimentará un respiro después de varios días de altas temperaturas. Según el pronóstico, la mínima será de 22° y la máxima rondará los 33°, marcando un leve descenso respecto a jornadas anteriores.

El viento soplará desde el Sur durante la madrugada y se hará sentir principalmente por la mañana, mientras que por la tarde cambiará al noreste, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Además, se espera la llegada de tormentas aisladas en las últimas horas del día.