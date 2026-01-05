lunes 5 de enero 2026

En Pocito

Atraparon a cuatro jóvenes, entre ellos 2 menores, por el robo en una finca

Los aprehendidos fueron encontrados por la Policía tras haber robado distintas herramientas y objetos de valor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cuatro jóvenes, entre ellos dos menores de edad, fueron aprehendidos tras robar en una finca de Pocito.

Cuatro jóvenes, entre ellos dos menores de edad, fueron detenidos este domingo por la tarde en Colonia Rodas, en Pocito, acusados de haber cometido un robo en una finca de la zona. El procedimiento policial permitió recuperar varias herramientas y objetos de valor que habían sido sustraídos momentos antes.

El hecho se registró alrededor de las 19 horas, cuando un vecino alertó a la Policía sobre la presencia de personas que circulaban con elementos presuntamente robados en inmediaciones de calle Alfonso 14 y Nacional. Ante el aviso, efectivos policiales se dirigieron rápidamente al lugar y lograron interceptar a los sospechosos.

Tras la identificación, se constató que los jóvenes llevaban consigo diversas herramientas y otros objetos de valor, cuya procedencia no pudieron justificar. Como resultado del operativo, fueron aprehendidos Arguello (18), Salinas (18), Arguello (15) y Poblete (17).

image

La causa quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, dirigida por Virginia Branca, que dispuso la detención de los dos mayores de edad, mientras que los menores quedaron sujetos a las directivas del juzgado interviniente. En tanto, los efectos recuperados serán restituidos a su legítimo propietario.

La investigación continúa bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad para determinar las circunstancias del hecho y posibles responsabilidades adicionales.

Temas
