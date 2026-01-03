San Juan, en el primer puesto de las provincias más calientes del país

Este sábado, San Juan se destacó como la ciudad más calurosa del país, con un registro de 34,2°, según el portal del Servicio Meteorológico Nacional. En segundo lugar quedó Salta con 34°, mientras que Mendoza completó el podio con 32,4°.

La provincia mantiene así su característico calor, superando incluso a otras zonas históricamente cálidas del país. Además, en comparación con las demás ciudades del podio, San Juan registró un porcentaje de humedad ligeramente más alto, lo que acentuó la sensación térmica para los sanjuaninos.