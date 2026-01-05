lunes 5 de enero 2026

Balance

Los cinco hospitales del interior sanjuanino cuyos edificios "revivieron" en 2025

Desde el Ministerio de Infraestructura indicaron que los centros de salud fueron intervenidos con obras que incluyeron mejoras de muros y cielorrasos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Hospital César Aguilar de Caucete fue uno de los centros cuya infraestructra fue mejorada.

Durante 2025, varios hospitales del interior de San Juan atravesaron un proceso de renovación silencioso pero clave: trabajos de mantenimiento y mejoras edilicias que permitieron poner en valor edificios fundamentales para la atención sanitaria en los departamentos. Pintura integral, acondicionamiento de espacios y tareas preventivas formaron parte de un plan que buscó mejorar las condiciones de uso tanto para pacientes como para el personal de salud.

Las intervenciones alcanzaron a cinco hospitales estratégicos: el Dr. José Giordano, en Albardón; el Dr. Ventura Lloveras, en Sarmiento; el Dr. César Aguilar, en Caucete; el hospital de Barreal, en Calingasta; y el Dr. Alejandro Albarracín, en Valle Fértil. En todos los casos se realizaron trabajos sobre muros y cielorrasos, con tratamientos específicos según el uso de cada sector y las necesidades particulares de cada edificio.

Las tareas estuvieron a cargo de la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores y, en conjunto, abarcaron más de 44.000 metros cuadrados intervenidos. Según se informó, estas acciones permitieron mejorar las condiciones de higiene, confort y durabilidad de los espacios, además de reforzar el mantenimiento preventivo de la infraestructura hospitalaria en el interior provincial.

Obras que apuntan a mejorar el funcionamiento

Más allá de la pintura y el acondicionamiento general, algunos hospitales también avanzaron con adecuaciones funcionales. En el Hospital Dr. Marcial Quiroga, por ejemplo, se ejecutan obras consideradas estratégicas para modernizar la infraestructura y mejorar la capacidad operativa del establecimiento.

Entre los trabajos más relevantes se encuentran la remodelación del Servicio de Hemodiálisis, la refuncionalización del área de cocina y la actualización de sectores clínicos y de apoyo. Estas mejoras incluyen cambios en instalaciones, circulación interna y condiciones sanitarias, con el objetivo de optimizar la atención a los pacientes y el funcionamiento diario de uno de los principales hospitales de la provincia.

En la misma línea, durante el año se realizaron tareas de mantenimiento en el Hospital San Roque, de Jáchal, y se llevaron adelante intervenciones puntuales en el Hospital Rawson. Allí, los trabajos incluyeron el recambio de la cubierta del techo en un sector del edificio y adecuaciones en el sistema eléctrico.

Avance en centros de salud barriales

Las obras no se limitaron a los hospitales. En paralelo, se desarrollaron mejoras en distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), considerados una pieza clave del primer nivel de atención. Como parte del plan de modernización y remodelación, durante 2025 se inauguraron 12 nuevos CAPS, que se suman a los cuatro habilitados el año anterior.

Además, ya se proyectan nuevas intervenciones para 2026, con un total de 26 CAPS que serán remodelados o puestos en funcionamiento, ampliando la red de atención primaria en distintos puntos de la provincia.

