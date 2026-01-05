El talento sanjuanino estará presente en la final del Pre Cosquín

La 54° edición del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín tiene entre sus finalistas a San Juan como sede. En esta instancia, que comprendió la Ronda 1, los ganadores fueron Martina "La Cuyanita" Pizarro en la categoría Solista de Malambo femenino, mientras que el Ballet Ikaika en Conjunto de Baile Folklórico y La Sajuriana en Conjunto de Malambo.

Atención Buscan a familiares de un sanjuanino internado en grave estado en Neuquén

Balance El gran dolor de cabeza en el mercado inmobiliario sanjuanino en 2025: "Un fenómeno que creció muchísimo"

Luego de esta instancia que tuvo lugar en el escenario Atahualpa Yupanqui, los integrantes de la delegación sanjuanina se presentarán en la la final los próximos 17 y 18 de enero, jornadas de la ronda final.

Cabe destacar que la comitiva sanjuanina contó con 80 personas que compitieron en distintas categorías y contaron con el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Los finalistas

image

Esta edición cuenta con un resultado con doble plus positivo para el Ballet Ikaika, ya que la agrupación se presentó por primera vez en el certamen y obtuvo el pasaporte a la final. Integran el ballet: Alejandra Aciar, Agustina Zapata, Candela Pérez, Candela Cabello, Catalina Roux, Abigail Chaparro, Sofía Contreras, Franco Palacio, Johana Palacio, Johana Balmaceda, Juliana Ribeyrolles, Katherina Ortiz, Luna Cabello, Mariana Mallea, María Alejandra Elizondo, Paulina Riveros, Priscila Murúa, Florencia Tejada, Zoé González, Julieta Quiroga, Karen Aguirre, María Agustina Gallardo, Marisol Morales, Marisol Pinilla, Giuliana Moyano, Ana Quiroga, María Paz Sánchez, Mario Villarreal, Rodolfo Pereyra, Sandra Pérez y Georgina Amicarelli.

image

Por otra parte, este año el Pre Cosquín sumó malambo solista femenino como nueva categoría y, con solo 17 años de edad, Martina "La Cuyanita" Pizarro quedó finalista y se convirtió en la primera mujer de la delegación San Juan

image

Por último, la Sajuriana pisó el escenario mostrando el talento de Augusto González, Emanuel Rodríguez, Brayam Vega, Alejandro Garro, Alexis Logiudice, Fabricio Flores, Tomás Sosa, Lautaro Busto, Jorge Luján, Pablo Sosa, Eduardo Rodríguez, Santiago Gerasimchuck y Marina Adorno.

FUENTE: Sí San Juan