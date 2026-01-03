Minuto a minuto: EE.UU atacó Venezuela y capturó a Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump informó este sábado que el dictador Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela.
Así llegó Nicolás Maduro a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico en Nueva York
El Boeing 757 que trasladó bajo custodia estadounidense al dictador venezolano Nicolás Maduro aterrizó este sábado en el estado de Nueva York. La aeronave tocó pista en el aeropuerto internacional Stewart, al norte de la ciudad, donde agentes federales abordaron el avión para asegurar el procedimiento previo a su traslado a una prisión federal.