Minuto a minuto: EE.UU atacó Venezuela y capturó a Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump informó este sábado que el dictador Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país ”, escribió en un mensaje en su red Truth Social.

agregó: “Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11:00 AM (16:00 GMT) habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago”.

En una breve comunicación con el diario The New York Times, desde Mar-a-Lago (Florida), donde el presidente ha pasado las vacaciones navideñas, Trump dijo que fue “una operación brillante”.

“Ha habido mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos”, señaló.

Las grabaciones de los usuarios en las plataformas sociales mostraron los efectos de las explosiones reportadas en Caracas: las imágenes exhibieron columnas de humo denso elevándose desde distintos puntos de la ciudad.

Live Blog Post Escalada inédita: Venezuela dice no saber dónde está Maduro y exige una prueba de vida La vicepresidenta Delcy Rodríguez habló de una ofensiva “brutal” y reclamó respeto al derecho internacional. image

Live Blog Post Primer anuncio clave: Donald Trump aseguró que Maduro ya no está en Venezuela image El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que Nicolás Maduro fue capturado y trasladado fuera de Venezuela luego de lo que definió como un “ataque a gran escala” ejecutado por fuerzas estadounidenses durante la madrugada.

Live Blog Post EE.UU. acusó a Maduro de narcoterrorismo y lo llevó directo a Nueva York image

Live Blog Post María Corina Machado aseguró que la oposición está lista para asumir el poder en Venezuela image

