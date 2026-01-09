viernes 9 de enero 2026

Venezuela

El gobierno interino de Delcy Rodríguez anunció el inicio de un proceso diplomático con Estados Unidos

Además, Estados Unidos confirmó este viernes que ha enviado a Caracas una delegación de diplomáticos encargados de los lazos con Venezuela para explorar la posibilidad de reabrir la embajada estadounidense en el país caribeño.

Por Redacción Tiempo de San Juan
delcy rodriguez venezuela

Venezuela informó el viernes que inició un “proceso exploratorio de carácter diplomático” con vistas a reanudar las relaciones con Estados Unidos, que envió una misión de diplomáticos a Caracas casi una semana después de la captura del dictador Nicolás Maduro. El gobierno de transición de Delcy Rodríguez, “ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el gobierno de Estados Unidos, orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países”, indicó un comunicado del canciller Yván Gil.

Gil además reiteró que, tal y como ha sostenido la presidenta encargada, “Venezuela enfrentará esta agresión por la vía diplomática, convencida de que” este es “el camino legítimo para la defensa de la soberanía, el restablecimiento del Derecho Internacional y la preservación de la paz”.

En este contexto, Gil reiteró la “denuncia a nivel internacional que ha sido víctima de una agresión criminal, ilegítima e ilegal contra su territorio y su pueblo, acción que ha dejado más de un centenar de muertes de civiles y militares, que, en defensa de la patria, fueron asesinados en flagrante violación del Derecho Internacional”.

El Gobierno de EEUU confirmó este viernes que ha enviado a Caracas una delegación de diplomáticos encargados de los lazos con Venezuela para explorar la posibilidad de reabrir la embajada estadounidense en el país caribeño.

“El 9 de enero, personal diplomático y de seguridad estadounidense de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela (VAU por sus siglas en inglés), incluido el Encargado de Negocios John T. McNamara, viajaron a Caracas para realizar una evaluación inicial con miras a una posible reanudación gradual de las operaciones”, explicó un funcionario del Departamento de Estado.

Las relaciones están rotas desde 2019. Caracas confirmó además el arribo de una delegación diplomática estadounidense y dijo que enviará una representación igualmente a Washington.

EEUU redujo su despliegue militar en el Caribe

El Ejército estadounidense ha reducido el volumen de la flota que mantiene desplegada en el Caribe desde el verano tras ejecutar el 3 de enero la operación que capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y ha trasladado dos buques de transporte anfibio a aguas al norte de Cuba como parte de esa reorganización, según informa el diario The New York Times.

Funcionarios anónimos citados por el rotativo indicaron que el contingente ha comenzado a reducirse pese a que el Gobierno de Donald Trump ha asegurado que mantendrá navíos desplegados en la región y las operaciones para destruir lanchas cargadas con drogas en el Caribe.

Estos movimientos incluyen el traslado del USS Iwo Jima y el USS San Antonio, ambos buques de transporte de tropas para desembarco anfibio, a aguas al norte de Cuba en el Océano Atlántico.

Estos movimientos reducirían el número de tropas estadounidenses en el Caribe en aproximadamente 3.000, hasta dejarlo en 12.000 efectivos.

A su vez, al menos uno de estos dos buques podría regresar al puerto base que ambos navíos tienen en Norfolk, estado de Virginia, en las próximas semanas, indicó uno de los funcionarios citados.

Desde el pasado verano y en el marco de su campaña para presionar a Maduro para que abandonara el poder, Washington ha mantenido el mayor despliegue militar jamás visto en el Caribe, lo que incluye el envío de destructores, buques de transporte anfibio y el portaaviones USS Gerald Ford, el mayor y más moderno del mundo.

(Con información de EFE, AFP y Europa Press)

