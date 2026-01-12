lunes 12 de enero 2026

Violento episodio

Mensaje escalofriante: hallaron cinco cabezas humanas colgadas de un cartel en una playa turística en Ecuador

El hecho sucedió en una ciudad costera de la provincia de Manabí, donde unos efectivos policiales encontraron los restos humanos. El hallazgo se produjo en medio de una creciente ola de violencia armada vinculada a disputas entre bandas criminales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Hallaron cinco cabezas humanas colgadas de un cartel en una playa turística en la ciudad de Puerto López (Imagen Policía Nacional de Ecuador).

Un macabro hallazgo generó conmoción en las últimas horas en una comunidad en el suroeste de Ecuador. La policía local encontró cinco cabezas humanas colgadas y exhibidas en un paseo marítimo de la ciudad de Puerto López, en la provincia de Manabí.

El impactante hecho sucedió este domingo en una playa frecuentada por pescadores y turistas, frente al mar y en las inmediaciones de un hotel, en uno de los destinos más visitados de la zona por el avistamiento de ballenas.

Según fuentes del caso, el descubrimiento se dio en medio de una creciente ola de violencia armada vinculada a disputas entre bandas criminales. En ese sentido, los investigadores constataron “la verificación de cinco piezas anatómicas (cabezas) que se encontraban colgadas”.

Tras lo sucedido, comenzaron a circularon en redes sociales una serie de imágenes, en las que se exhibían las cabezas atadas con cuerdas a dos postes de madera, acompañadas por un cartel que tenía un mensaje de advertencia. “El pueblo es de nosotros. Sigan saliendo a robar a los pescadores y a seguir pidiendo carnet de vacuna, que ya los tenemos identificados”, expresaba el mensaje amenazante dirigido a otros grupos delictivos.

Por su parte, las autoridades locales informaron que aún no se logró identificar a los responsables del hecho ni se hallaron los cuerpos completos de las víctimas. En esa línea, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, declaró al país en conflicto armado interno y sostiene una política de mano dura contra el crimen organizado.

Por último, Ecuador finalizó el 2025 con una tasa récord de homicidios de aproximadamente 52 por cada 100 mil habitantes, según confirmó el Observatorio del Crimen Organizado.

FUENTE: Crónica

Dejá tu comentario

