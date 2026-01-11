La escalofriante premonición de un cantante colombiano que murió en un accidente aéreo

La música colombiana atraviesa horas de profundo dolor. El cantante Yeison Jiménez , de 34 años, murió este sábado luego de que la avioneta en la que viajaba se precipitara a tierra en el departamento de Boyacá. En el accidente también fallecieron cuatro integrantes de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave.

El vuelo había partido desde el aeropuerto de Paipa con destino a Medellín, desde donde el artista debía continuar viaje hacia Marinilla para cumplir con una presentación. Sin embargo, pocos minutos después del despegue, la aeronave sufrió un siniestro fatal que terminó con la vida de todos sus ocupantes, según confirmaron autoridades locales.

La tragedia adquirió una dimensión aún más impactante cuando trascendieron declaraciones que el propio Jiménez había realizado semanas atrás, en las que relató haber tenido sueños premonitorios relacionados con accidentes aéreos.

El relato que hoy estremece

El pasado 20 de diciembre, el cantante participó del programa Se dice de mí, emitido por Caracol Televisión, donde contó que en reiteradas ocasiones había soñado con situaciones vinculadas a vuelos y fallas técnicas. “Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y con que yo tenía que decirle al piloto que fuera y le diera una vuelta”, recordó en aquella entrevista.

En esos sueños, según explicó, el piloto lograba detectar un desperfecto y resolverlo a tiempo. Sin embargo, hubo uno que tuvo un final muy distinto y que hoy genera escalofríos. “En uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias”, confesó entonces, sin imaginar que esas palabras terminarían cobrando un sentido trágico.

El accidente ocurrió justamente cuando el artista se dirigía a cumplir compromisos profesionales, en una agenda marcada por el éxito y el reconocimiento popular. La confirmación de su muerte generó una fuerte conmoción en Colombia y en el mundo de la música latina, donde Yeison Jiménez era una de las voces más escuchadas del género popular.

Mientras continúan las pericias para determinar las causas del siniestro, fanáticos, colegas y figuras del espectáculo despiden al cantante con mensajes de dolor y homenaje. Su partida deja una huella profunda y un relato que hoy resuena con una fuerza imposible de ignorar.