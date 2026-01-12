Venezuela liberó a 24 presos políticos en un operativo nocturno

La organización de derechos humanos Foro Penal confirmó en la madrugada de este lunes la liberación de 24 presos políticos en Venezuela , según un comunicado difundido a través de su cuenta en la red social X. Entre las personas excarceladas se encuentran tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros , quienes permanecían recluidos en los centros penitenciarios La Crisálida y El Rodeo 1 .

De acuerdo con la información recogida por Foro Penal en la red social X, en el centro penitenciario La Crisálida se produjo la excarcelación de nueve personas: Yuli Marcano Rojas , Beverly Polo , Deisy Hugles González , Raymar Nohely Pérez Alvarado , Rosa Carolina Chirinos Zambrano , Sonia Josefina González Jiménez (madre de Deisy), Yerussa Cardoso Vega , Jhexica Isabel Aponte Figueroa y Yoli Becerra . En el penal El Rodeo 1 , la cifra de liberados ascendió a quince, entre ellos Gilberto Rafael Polo , Amilkar Manolo Herrera , Alan Nilson Correia Solorzano , Andrés Eloy Hugles , Helio Alexis Sánchez , Rafael Alberto Sánchez López , William Rafael Brito Brito , Renzo Alexander Lara Reyes , Yosbel José Espinoza Salazar , Humberto José Prieto , Alexis Antonio Rivero Mendoza , José Luis Agrimon Alejandrina , Alberto Trentini (de nacionalidad italiana), Mario Burló (también italiano) y Alejandro González de Canales Plaza .

Según el mensaje del Foro Penal en la plataforma X, la organización se encuentra “verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que también habrían tenido lugar esta madrugada”.

Hasta el pasado fin de semana, el Foro Penal solo había confirmado la excarcelación de diecisiete presos políticos en Venezuela, mientras que al menos 803 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas, conforme a los reportes de la misma organización. Entre los nombres que figuraban en la lista de excarcelados hasta entonces, se encuentran varios ciudadanos de nacionalidad española, como Andrés Martínez Adasme, Ernesto Gorbe, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena y Rocío San Miguel (española-venezolana).

El régimen venezolano, encabezado actualmente por Delcy Rodríguez, anunció la semana pasada el inicio de la liberación de un número significativo de presos políticos. La medida se produjo tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro en Caracas por parte de Estados Unidos en un operativo militar en suelo venezolano.

Desde ese anuncio, familiares de detenidos se han concentrado frente a los principales centros de reclusión del país, a la espera de novedades sobre sus allegados. Las liberaciones se han realizado de manera paulatina y sin reportes oficiales por parte de las autoridades del régimen.

Este domingo, familiares de presos políticos manifestaron su temor a que “haya más muertos”, luego de conocerse el fallecimiento de un policía detenido, y exigieron la liberación de todos los presos del régimen chavista.

Evelis Cano, madre de uno de los detenidos, declaró a la agencia EFE: “No tenemos más información de ellos, no tenemos fe de vida. ¿Dónde están los derechos humanos de los venezolanos? No hay derechos humanos, hemos sido violentados y ellos están presos y nosotros aquí, las madres, presos con ellos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aquí en Venezuela así, encarcelados todos?”, según declaraciones recogidas en la concentración. Cano relató que las familias llevan “días y noches durmiendo a la intemperie” en espera de noticias. También denunció que “las cárceles de Venezuela están llenas de venezolanos inocentes” y que “ayer (sábado) murió uno”, en referencia al policía Edison José Torres Fernández, de 52 años, detenido desde diciembre, quien, según el fiscal general Tarek William Saab, falleció como consecuencia de “un evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco”.

Tras más de un año y medio de prohibición, las autoridades habilitaron las visitas a los presos políticos en la cárcel El Rodeo I el domingo, permitiendo el reencuentro con familiares después de varios meses de aislamiento. Desde tempranas horas de la mañana, decenas de familiares se presentaron en las inmediaciones de Rodeo I, donde esperaban recibir noticias sobre sus seres queridos. Entre los internos se encuentra el gendarme argentino Nahuel Gallo, cuyo caso ha recibido atención internacional.