Confirmaron sólo cinco excarcelaciones de presos políticos en Venezuela tras el anuncio del régimen chavista

Tras varios días de tensión política e incertidumbre en Caracas, el gobierno de Venezuela confirmó este jueves la excarcelación de apenas cinco personas consideradas presos políticos , pese a que el anuncio oficial había generado expectativas de una liberación más amplia. La información fue ratificada por organizaciones de derechos humanos, que señalaron que, hasta el momento, sólo se concretaron cinco liberaciones efectivas.

El anuncio inicial había sido realizado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien informó que el Ejecutivo, junto a otros poderes del Estado, había decidido liberar a un número no especificado de detenidos como parte de un gesto orientado a la “unidad nacional” y a la “convivencia pacífica”. Sin embargo, no se brindaron precisiones sobre la cantidad total de beneficiados ni sobre la situación judicial de quienes continúan privados de su libertad.

Desde Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio atribuyó la medida a la presión ejercida por Washington y expuso ante el Congreso la estrategia norteamericana hacia Venezuela. Según explicó, se trata de una política gradual que busca evitar un colapso institucional, utilizando herramientas de control y condicionamiento económico. “El primer paso es estabilizar el país. No queremos que caiga en el caos”, sostuvo el funcionario, al justificar lo que definió como una “cuarentena” política y económica.

En ese contexto, la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) confirmó que mantiene conversaciones con Estados Unidos para avanzar en la venta de determinados volúmenes de petróleo. La empresa aseguró que las negociaciones se desarrollan bajo criterios de legalidad, transparencia y beneficio mutuo, y que responden a una transacción de carácter estrictamente comercial.

Horas después, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que los fondos que Venezuela obtenga a partir de ese acuerdo serán utilizados para la compra de productos fabricados en Estados Unidos, entre ellos insumos agrícolas, medicamentos, equipamiento médico y materiales destinados a mejorar la infraestructura eléctrica y energética del país caribeño.

La excarcelación de detenidos tuvo también repercusiones internacionales. El gobierno de España confirmó la liberación de la periodista y activista Rocío San Miguel, de doble nacionalidad venezolana y española, junto a otros cuatro ciudadanos españoles. El presidente Pedro Sánchez calificó el hecho como “un acto de justicia” y consideró que puede abrir una instancia de diálogo entre los venezolanos.

No obstante, las organizaciones de derechos humanos se mostraron cautas. Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, señaló que si bien las liberaciones generan expectativa, resultan insuficientes frente a la magnitud del problema. “No puede tratarse de gestos aislados ni de liberaciones parciales seguidas de nuevas detenciones”, advirtió.

Según el último registro de Foro Penal, al 5 de enero permanecían detenidas 806 personas consideradas presos políticos en Venezuela. La situación de estos detenidos continúa siendo uno de los principales focos de conflicto entre el gobierno chavista, la oposición y la comunidad internacional, en medio de reiteradas denuncias por violaciones a los derechos humanos.

En las últimas horas, además, circularon versiones sobre un eventual cierre del Helicoide de Caracas, uno de los centros de detención más emblemáticos del país, luego de declaraciones de Trump en las que afirmó que Estados Unidos había puesto fin a lo que calificó como una “cámara de tortura”. Hasta el momento, las autoridades venezolanas no confirmaron oficialmente esa información.