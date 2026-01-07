En San Juan marcharán contra el operativo estadounidense en Venezuela: "El objetivo de Trump..."

Este jueves, diversas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos se reunirán en Plaza 25 de Mayo a las 10 horas para expresar su rechazo al operativo militar estadounidense realizado en Venezuela , que según denunciantes no responde a la lucha contra el terrorismo o el narcotráfico, sino a intereses geopolíticos y económicos más amplios.

La convocatoria, impulsada por grupos como PCR & PTP, Corriente Clasista Combativa (CCC), Partido del Trabajo y del Pueblo, Colectivo DDHH San Juan, Ni Unx Menos, Partido Comunista, La Cámpora, CTA y otras organizaciones sindicales y políticas, llama a una radio abierta para manifestar “condena absoluta al ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela” y cuestionar el propósito de las acciones de la administración Trump en la región.

Los organizadores aseguran que el operativo -calificado por sectores populares y agrupaciones de izquierda como un acto de injerencia- no busca combatir estructuras delictivas, sino proyectar un reordenamiento político y económico del país caribeño y su vasto potencial petrolero. Piden, además, la defensa de la soberanía de los pueblos latinoamericanos y el rechazo a lo que denominan políticas intervencionistas de potencias extranjeras.

Entre las agrupaciones convocantes se encuentran también ADICUS, Federación Juvenil Comunista, Coordinadora de Jubilados SJ, Partido Socialista, Causa Docente, Agrupación de Trabajadores Estatales en ATE, Partido Obrero en el FITU, Izquierda Socialista, y movimientos de diversidad y género, entre otros, lo que refleja una amplia participación de distintos sectores sociales y políticos locales.

Así fueron los festejos de un grupo de venezolanos

En San Juan, hace unos días se vivieron momentos de fuerte emoción entre venezolanos radicados en la provincia, quienes se concentraron espontáneamente en la plaza principal tras conocerse la noticia. Para muchos de ellos -llegados a San Juan en medio de la crisis venezolana de la última década-, la captura de Maduro significó un fuerte impacto emocional y la posibilidad de soñar con un regreso a su país tras años de exilio.

Entre abrazos, banderas y recuerdos de familiares que quedaron en Venezuela, la comunidad vivió esas horas con una mezcla de cautela y esperanza, al tiempo que la comunidad local también registró un interés creciente en el debate sobre soberanía, intervenciones extranjeras y el futuro político de América Latina.

Entre abrazos, banderas y recuerdos de familiares que quedaron en Venezuela, la comunidad vivió esas horas con una mezcla de cautela y esperanza, al tiempo que la comunidad local también registró un interés creciente en el debate sobre soberanía, intervenciones extranjeras y el futuro político de América Latina.

La movilización de mañana en la Plaza 25 de Mayo suma una voz más a ese debate, cargada de cuestionamientos a las políticas exteriores de potencias y a la interpretación de la justicia internacional, al tiempo que articula demandas de paz, autodeterminación y respeto entre los pueblos de la región.