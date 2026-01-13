miércoles 14 de enero 2026

Derechos civiles

Murió a los 86 años Claudette Colvin, la mujer que se negó a darle el asiento a una mujer blanca en un colectivo segregado

Claudette Colvin, quien se negó a ceder su asiento en un autobús segregado en Alabama en 1955, meses antes que Rosa Parks, ha fallecido a los 86 años, informó su fundación este martes. Colvin tenía entonces 15 años. Su fundación señaló que deja un legado de valentía que ayudó a cambiar la historia de Estados Unidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
claudette
clau

Colvin, que entonces tenía 15 años, protagonizó su protesta varios meses antes de que un acto similar de desafío por parte de Rosa Parks se convirtiera en un momento clave en el nacimiento del movimiento moderno por los derechos civiles en Estados Unidos.

Colvin “deja tras de sí un legado de valentía que ayudó a cambiar el rumbo de la historia estadounidense”, señaló su fundación.

Colvin estaba estudiando historia afroestadounidense en la escuela el 2 de marzo de 1955 cuando fue detenida tras negarse a ceder su asiento a una mujer blanca en un autobús en Montgomery, la misma ciudad del sur de Estados Unidos donde la protesta de Parks acaparó titulares.

“Permanecí sentada porque la señora podía haberse sentado en el asiento frente a mí”, declaró Colvin a los periodistas en París en abril de 2023.

“Ella se negó porque… una persona blanca no debía sentarse cerca de una persona negra”.

“La gente me pregunta por qué me negué a moverme, y yo digo que la historia me tenía pegada al asiento”, afirmó Colvin.

Colvin fue encarcelada brevemente por alterar el orden público. Al año siguiente, se convirtió en una de las cuatro demandantes negras que presentaron una demanda para impugnar la segregación en los autobuses de Montgomery.

clau

El caso tuvo éxito y afectó al transporte público en todo Estados Unidos, incluidos trenes, aviones y taxis.

El papel de Colvin en el movimiento por los derechos civiles fue menos reconocido que el de Parks, quien ya era una figura clave en el capítulo local de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) en el momento de su detención.

El arresto de Parks desencadenó un boicot de autobuses de un año en Montgomery que catapultó a la fama nacional al líder de los derechos civiles, el reverendo Martin Luther King Jr.

El movimiento por los derechos civiles condujo a avances significativos para la población negra a mediados de la década de 1960, poniendo fin a la segregación legal y garantizando el derecho al voto.

Colvin, nacida en Alabama en 1939 y la mayor de ocho hermanas, fue marginada dentro del movimiento por los derechos civiles cuando quedó embarazada fuera del matrimonio.

Pasó décadas en el anonimato, trabajando durante 30 años en una residencia católica de ancianos, donde cuidaba a pacientes de edad avanzada como auxiliar de enfermería.

Sin embargo, obtuvo reconocimiento más tarde en su vida.

Una biografía publicada en 2009 por Phillip Hoose, “Claudette Colvin: Twice Toward Justice”, ganó el Premio Nacional del Libro de Estados Unidos en la categoría de literatura juvenil.

No obstante, no fue hasta 2021 cuando un tribunal estadounidense eliminó de su historial el registro de su arresto en 1955 y la declaración de delincuencia.

