Escándalo en Hollywood: arrestaron a un famoso actor por pegarle a un conductor en la calle

Un verdadero escándalo ocurrió en pleno Hollywood, tras la noche de los Premios Globos de Oro 2026 . El actor Kiefer Sutherland fue arrestado luego de haber agredido a los golpes a un conductor de una app de viajes.

Derechos civiles Murió a los 86 años Claudette Colvin, la mujer que se negó a darle el asiento a una mujer blanca en un colectivo segregado

La situación se desencadenó luego de que el protagonista de la recordada serie 24 se tomara un auto de la empresa Uber tras la ceremonia del domingo.

Cómo arrestaron a Kiefer Sutherland

De acuerdo a lo que informó al medio NBC News uno de los voceros del Departamento de Policía de Los Ángeles, Sutherland fue arrestado en la madrugada del lunes en una de las esquinas más famosas de Hollywood, Sunset Boulevard y Fairfax Avenue.

“La investigación determinó que el sospechoso, posteriormente identificado como Kiefer Sutherland, ingresó a un vehículo de viaje compartido, agredió físicamente al conductor (la víctima) y realizó amenazas criminales hacia esta persona”, precisó el vocero policial Kevin Terzes.

A pesar de la agresión, según indicó Terzes, el conductor de Uber no sufrió ninguna herida que requiriera tratamiento médico, pero la investigación por lo que pasó está en curso.

Hasta el momento, desde el lado de la figura de la actuación, no dieron ninguna versión ni respondieron a los pedidos de los portales especializados en Hollywood.

A Sutherland lo llevaron a la comisaría pasadas las 4 de la madrugada del lunes, de acuerdo a los registros de la cárcel de Los Ángeles.

Según lo que publicó el medio TMZ, el actor tuvo que pagar una fianza de 50 mil dólares para quedar en libertad, lo que se concretó recién siete horas después de su arresto.

La causa seguirá su curso por vía judicial y, el próximo 2 de febrero, el artista debería presentarse en los tribunales para declarar.

Kiefer Sutherland, hijo del recordado Donald Sutherland, es una de las figuras fuertes del cine de fines de los 80 y principios de los 90. Primero, tuvo una carrera cinematográfica muy fuerte con éxitos como Cuenta conmigo, The Lost Boys, Línea mortal y Cuestión de honor.

Luego, a comienzos de los 2000, Sutherland pasó del cine a la TV para convertirse en el protagonista de 24, una serie de acción e intriga que ganó una buena cantidad de premios. En esa ficción, el actor encarnó al agente Jack Bauer, rol que le valió un Emmy y un Globo de Oro.