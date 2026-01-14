miércoles 14 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tras las rejas

Escándalo en Hollywood: arrestaron a un famoso actor por pegarle a un conductor en la calle

La figura de series y películas hizo un escándalo en pleno centro de Los Ángeles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa&nbsp;

Imagen ilustrativa 

Un verdadero escándalo ocurrió en pleno Hollywood, tras la noche de los Premios Globos de Oro 2026. El actor Kiefer Sutherland fue arrestado luego de haber agredido a los golpes a un conductor de una app de viajes.

Lee además
murio a los 86 anos claudette colvin, la mujer que se nego a darle el asiento a una mujer blanca en un colectivo segregado
Derechos civiles

Murió a los 86 años Claudette Colvin, la mujer que se negó a darle el asiento a una mujer blanca en un colectivo segregado
trump sanciona con aranceles a paises que mantengan comercio con iran
Tensión

Trump sanciona con aranceles a países que mantengan comercio con Irán

La situación se desencadenó luego de que el protagonista de la recordada serie 24 se tomara un auto de la empresa Uber tras la ceremonia del domingo.

image

Cómo arrestaron a Kiefer Sutherland

De acuerdo a lo que informó al medio NBC News uno de los voceros del Departamento de Policía de Los Ángeles, Sutherland fue arrestado en la madrugada del lunes en una de las esquinas más famosas de Hollywood, Sunset Boulevard y Fairfax Avenue.

“La investigación determinó que el sospechoso, posteriormente identificado como Kiefer Sutherland, ingresó a un vehículo de viaje compartido, agredió físicamente al conductor (la víctima) y realizó amenazas criminales hacia esta persona”, precisó el vocero policial Kevin Terzes.

image

A pesar de la agresión, según indicó Terzes, el conductor de Uber no sufrió ninguna herida que requiriera tratamiento médico, pero la investigación por lo que pasó está en curso.

Hasta el momento, desde el lado de la figura de la actuación, no dieron ninguna versión ni respondieron a los pedidos de los portales especializados en Hollywood.

A Sutherland lo llevaron a la comisaría pasadas las 4 de la madrugada del lunes, de acuerdo a los registros de la cárcel de Los Ángeles.

Según lo que publicó el medio TMZ, el actor tuvo que pagar una fianza de 50 mil dólares para quedar en libertad, lo que se concretó recién siete horas después de su arresto.

La causa seguirá su curso por vía judicial y, el próximo 2 de febrero, el artista debería presentarse en los tribunales para declarar.

Kiefer Sutherland, hijo del recordado Donald Sutherland, es una de las figuras fuertes del cine de fines de los 80 y principios de los 90. Primero, tuvo una carrera cinematográfica muy fuerte con éxitos como Cuenta conmigo, The Lost Boys, Línea mortal y Cuestión de honor.

Luego, a comienzos de los 2000, Sutherland pasó del cine a la TV para convertirse en el protagonista de 24, una serie de acción e intriga que ganó una buena cantidad de premios. En esa ficción, el actor encarnó al agente Jack Bauer, rol que le valió un Emmy y un Globo de Oro.

Temas
Seguí leyendo

Rusia lanzó un ataque masivo contra la red eléctrica de Ucrania en medio de una extrema ola de frío

El régimen de Venezuela liberó al argentino-israelí Yacoov Harari

Trump recibe a María Corina Machado en la Casa Blanca

Un youtuber asegura haber descubierto la fórmula secreta de la Coca-Coca: mirá la receta

Venezuela liberó a 24 presos políticos en un operativo nocturno

Mensaje escalofriante: hallaron cinco cabezas humanas colgadas de un cartel en una playa turística en Ecuador

Advierten un nexo entre el riesgo de contagio de la "supergripe" H3N2 y las personas que tuvieron Covid

La escalofriante premonición de un cantante colombiano que murió en un accidente aéreo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
murio a los 86 anos claudette colvin, la mujer que se nego a darle el asiento a una mujer blanca en un colectivo segregado
Derechos civiles

Murió a los 86 años Claudette Colvin, la mujer que se negó a darle el asiento a una mujer blanca en un colectivo segregado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El local de Siciliano, en frente de Tribunales, ya desocupado.
Comercio

Un restaurante sanjuanino cerró un local céntrico: "Somos autocríticos"

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño
La sorpresa

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco
En 25 de Mayo

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco

Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso Internacional de Agua Negra.
Más servicios

Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso de Agua Negra: dónde están y para qué sirven

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000
En Santa Lucía

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000

Te Puede Interesar

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000
Mercado inmobiliario

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
La sanjuanina Goland, con sus equipos en Vaca Muerta.  Es de las pocas empresas sanjuaninas con presencia en la cuenca neuquina. 
Informe

Qué empresas sanjuaninas están hoy en Vaca Muerta y por qué son tan pocas

Dos personas fueron detenidas durante operativos de control en el Paso de Agua Negra.
Operativos

Municiones y armas prohibidas: dos detenidos en controles en el Paso de Agua Negra

Los precios y actividades que se puede realizar en Valle Fértil este verano 2026.
Tiempo de verano en SJ

Comida, actividades y campings en precios: Valle Fértil, una opción para todos los bolsillos

Ningún diputado nacional de San Juan tuvo asistencia perfecta pero dos estuvieron cerca
Balance

Ningún diputado nacional de San Juan tuvo asistencia perfecta pero dos estuvieron cerca