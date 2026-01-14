miércoles 14 de enero 2026

Tragedia

Una grúa de construcción cayó sobre un tren de pasajeros en Tailandia: al menos 25 muertos y 64 heridos

Las autoridades informaron que, tras el accidente registrado en plena obra ferroviaria, equipos de rescate buscan sobrevivientes entre los restos y sofocaron el incendio que afectó a varios vagones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Al menos 25 personas murieron y otras 64 resultaron heridas este miércoles cuando una grúa de construcción cayó sobre un tren de pasajeros en movimiento en el noreste de Tailandia. Según informaron las autoridades locales, el incidente provocó un incendio que fue controlado posteriormente por los equipos de rescate.

El hecho ocurrió en Nakhon Ratchasima, donde la grúa, utilizada en la construcción de un ferrocarril elevado de alta velocidad, se desplomó sobre el tren que cubría la ruta entre Bangkok y la provincia de Ubon Ratchathani.

El Departamento de Relaciones Públicas de Nakhon Ratchasima comunicó que el tren descarriló y se incendió tras el impacto. Inicialmente se reportaron 12 fallecidos, pero el balance oficial subió a 25 víctimas mortales con el paso de las horas.

Según una publicación del departamento en la red social Facebook, el incendio fue controlado y los equipos de rescate continúan buscando a personas atrapadas dentro de los vagones.

El ministro de Transporte, Piphat Ratchakitprakan, confirmó que 195 personas viajaban a bordo del tren y anunció la apertura de una investigación para esclarecer las causas del accidente.

image

Equipos de rescate trabajaron durante horas para extraer pasajeros de los vagones volcados tras el accidente ferroviario en la provincia de Nakhon Ratchasima, al noreste de Bangkok.

“Alrededor de las 9:00 am, escuché un ruido fuerte, como si algo se deslizara desde arriba, seguido de dos explosiones”, relató Mitr Intrpanya, residente local de 54 años, y sumó en diálogo con la agencia AFP: “Cuando fui a ver qué había pasado, encontré la grúa sentada en un tren de pasajeros con tres vagones. El metal de la grúa pareció golpear el centro del segundo vagón, cortándolo por la mitad”.

El accidente ocurrió en un sitio de construcción que integra un proyecto de 5.400 millones de dólares respaldado por China, orientado a desarrollar una red ferroviaria de alta velocidad en Tailandia. El objetivo del proyecto es conectar Bangkok con Kunming, en China, a través de Laos, para 2028, como parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta impulsada por Beijing.

Las autoridades continúan evaluando el estado de los heridos y han solicitado a los hospitales información sobre el número de personas en estado crítico. El Ministro de Transporte, Piphat Ratchakitprakan, ordenó una investigación para determinar las causas del accidente.

Tailandia cuenta con alrededor de 5.000 kilómetros de ferrocarril, pero el deterioro de la red ha llevado a muchos habitantes a preferir los viajes por carretera. El nuevo proyecto de ferrocarril de alta velocidad, que tendrá 600 kilómetros de extensión, permitirá que trenes de fabricación china circulen desde Bangkok hasta Nong Khai, en la frontera del río Mekong con Laos, a velocidades de hasta 250 km/h.

Los accidentes en obras industriales y de construcción son frecuentes en Tailandia, donde la aplicación insuficiente de las normas de seguridad suele provocar incidentes mortales. En 2023, un tren de carga arrolló a una camioneta que cruzaba las vías en el este del país, causando ocho muertes. En 2020, al menos 18 personas murieron y más de 40 resultaron heridas cuando un tren de carga chocó contra un autobús que transportaba pasajeros a una ceremonia religiosa.

(Fuente: Infobae)

