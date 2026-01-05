lunes 5 de enero 2026

Tragedia en Misiones: tres nenas de 7 años murieron ahogadas en una laguna

Tres niñas de siete años perdieron la vida tras ahogarse en una laguna ubicada en inmediaciones del barrio Cantera, en la ciudad de Apóstoles, Misiones. Pese a la rápida intervención policial, sanitaria y a las maniobras de reanimación, las menores fallecieron y la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

image

Tres niñas de siete años murieron ahogadas este sábado por la tarde en una laguna ubicada en inmediaciones del barrio Cantera, en la ciudad misionera de Apóstoles, provincia de Misiones. Pese a la rápida intervención policial y sanitaria, no lograron salvarles la vida.

El trágico episodio ocurrió alrededor de las 15:40, cuando un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre menores en dificultades dentro de una laguna. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía de Misiones, con apoyo de División Infantería y Comando Radioeléctrico, además de una ambulancia del hospital local.

Al arribar, el personal médico constató que las pequeñas presentaban signos de asfixia por inmersión. De inmediato se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y se dispuso su traslado urgente al Hospital Local, aunque pese a los esfuerzos realizados tanto en el lugar como en el centro de salud, se confirmó el fallecimiento de las tres niñas.

Según la información oficial, las víctimas se encontraban junto a sus madres y otros familiares cuando, por causas que son materia de investigación, ingresaron al agua.

Tras el lamentable hecho, los familiares fueron asistidos y contenidos por personal policial y sanitario. Además, se dio intervención al médico policial, a Policía Científica y se notificó al juez interviniente, mientras avanzan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

