Tragedia en Misiones: tres nenas de 7 años murieron ahogadas en una laguna

Tres niñas de siete años murieron ahogadas este sábado por la tarde en una laguna ubicada en inmediaciones del barrio Cantera , en la ciudad misionera de Apóstoles , provincia de Misiones . Pese a la rápida intervención policial y sanitaria , no lograron salvarles la vida.

Disputa mortal Detuvieron a un policía por la muerte de la mujer durante una pelea entre trapitos y clientes en Mendoza

El trágico episodio ocurrió alrededor de las 15:40 , cuando un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre menores en dificultades dentro de una laguna . Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía de Misiones , con apoyo de División Infantería y Comando Radioeléctrico , además de una ambulancia del hospital local .

Al arribar, el personal médico constató que las pequeñas presentaban signos de asfixia por inmersión. De inmediato se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y se dispuso su traslado urgente al Hospital Local, aunque pese a los esfuerzos realizados tanto en el lugar como en el centro de salud, se confirmó el fallecimiento de las tres niñas.

Según la información oficial, las víctimas se encontraban junto a sus madres y otros familiares cuando, por causas que son materia de investigación, ingresaron al agua.

Tras el lamentable hecho, los familiares fueron asistidos y contenidos por personal policial y sanitario. Además, se dio intervención al médico policial, a Policía Científica y se notificó al juez interviniente, mientras avanzan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.