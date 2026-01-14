Donald Trump advierte a Irán que habrá "medidas muy enérgicas" si ejecuta a manifestantes

El presidente Donald Trump afirmó este miércoles que Estados Unidos tomará "medidas muy enérgicas" contra Irán si ejecuta a manifestantes, tras haber dicho previamente a los iraníes que "la ayuda está en camino".

En el Metropolitan Detention Center Maduro pasó su primera noche detenido en Estados Unidos

Otro más en la lista

Otro más en la lista Tras bombardear Venezuela y amenazar a Colombia, Trump habló de Cuba: "Está lista para caer"

Esto se produce después de que familiares de Erfan Soltani, de 26 años, detenido la semana pasada, declararan a la BBC Persa que su ejecución está prevista para este miércoles.

Awyer Shekhi, de la organización kurda de derechos humanos Hengaw, teme que haya "muchos" casos como el de Soltani.

Durante una entrevista con CBS, al ser preguntado sobre los informes que indican que se ejecutará a manifestantes este miércoles, Trump afirmó que Estados Unidos tomará "medidas muy enérgicas si hacen tal cosa".

En referencia a las muertes de manifestantes en Irán, el presidente afirmó que "parece una cifra considerable".

Más de 2400 manifestantes antigubernamentales han muerto en una violenta represión por parte de las autoridades iraníes, según un grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos.

FUENTE: Clarín