Tras bombardear Venezuela y amenazar a Colombia, Trump habló de Cuba: "Está lista para caer"

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió este lunes que "Cuba está lista para caer" luego de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. La isla, dijo el líder republicano, enfrenta serias dificultades económicas por la pérdida del apoyo petrolero de Venezuela.

En el Metropolitan Detention Center Maduro pasó su primera noche detenido en Estados Unidos

“Cuba parece que está lista para caer. No sé si van a resistir”, afirmó Trump. Y luego, agregó: "Toda su entrada de dinero venía de Venezuela, del petróleo venezolano. Ya no reciben nada de eso”.

Según el presidente de EE.UU., ese escenario haría felices a "muchos cubanoamericanos excelentes".

En declaraciones a un grupo de periodistas a bordo del Air Force One, Trump descartó una intervención norteamericana en Cuba: "No pienso que debamos tomar ninguna acción. Parece que se está cayendo. Está cayendo para la cuenta. ¿Alguna vez has visto una pelea? Caen para la cuenta. Y Cuba parece que está cayendo".

"Vamos a acabar hablando de Cuba, porque está en decadencia y queremos ayudar a la gente", añadió.

Además, Trump confirmó que “muchos cubanos murieron” durante el operativo militar estadounidense que finalizó con la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas. El Presidente indicó que “desafortunadamente, hay muchos muertos en el otro lado”, en referencia a los integrantes cubanos del equipo de seguridad del dirigente chavista.

FUENTE: Crónica