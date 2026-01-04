domingo 4 de enero 2026

En el Metropolitan Detention Center

Maduro pasó su primera noche detenido en Estados Unidos

El gobierno Donald Trump difundió imágenes del ex dictador esposado, calzando sandalias, y escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El ex dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, amaneció el domingo en una cárcel de Nueva York tras la impactante incursión militar con la que Estados Unidos lo capturó y dice haber asumido el control del país suramericano.

Durante la madrugada del sábado, comandos estadounidenses detuvieron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, luego de bombardeos sostenidos por más de una hora en Caracas y áreas cercanas.

El gobierno del presidente Donald Trump difundió imágenes de Maduro esposado, calzando sandalias, y escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

La operación militar terminó con el tercer mandato consecutivo y fraudulento de Maduro (2025-2031), quien habría sumado 18 años en el poder.

