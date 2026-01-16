viernes 16 de enero 2026

Orrego recorrió una colonia de verano en Rawson y destacó el alcance social del programa

El Gobernador visitó el Camping del Sindicato de Empleados de Comercio junto a autoridades provinciales y municipales, donde resaltó la participación de más de 25 mil sanjuaninos en las colonias de verano que se desarrollan en toda la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El gobernador Marcelo Orrego recorrió una de las colonias de verano que funcionan en Rawson y compartió parte de la jornada con niños, jóvenes y adultos que participan de las actividades recreativas del programa. La visita se realizó en el Camping del Sindicato de Empleados de Comercio y contó con la presencia del ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, y del intendente rawsino, Carlos Munisaga.

Durante la recorrida, las autoridades interiorizaron sobre el funcionamiento del espacio y dialogaron con coordinadores y asistentes, destacando el impacto social que tienen las colonias de verano como ámbitos de recreación, inclusión y contención durante el período de receso estival.

En ese marco, Orrego remarcó la importancia de la iniciativa y señaló que más de 25 mil personas de toda la provincia participan de esta edición. En el caso puntual de Rawson, detalló que alrededor de 350 niños y más de 200 adultos mayores forman parte de las actividades, que combinan recreación, educación y políticas de inclusión, con especial énfasis en la alimentación y en la integración de personas con discapacidad.

Las colonias de verano se desarrollan hasta el 30 de enero, de martes a viernes, en el horario de 8 a 13, y tienen sede en clubes, campings, escuelas, polideportivos, centros integradores comunitarios, uniones vecinales y predios municipales distribuidos en toda la provincia.

Esta edición tiene como eje temático la energía solar y su relevancia para la vida cotidiana de los sanjuaninos. A partir de esa premisa, se promueven actividades vinculadas a la tecnología, el reciclado y la creatividad, con la elaboración de objetos que funcionan con energías alternativas, además de juegos y dinámicas relacionadas con el cuidado del ambiente.

El programa es llevado adelante por la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias y fue organizado con varios meses de anticipación. En noviembre del año pasado se realizaron capacitaciones destinadas a más de 2.000 coordinadores, profesores y monitores, entre ellos personas con discapacidad, lo que permitió ampliar el cupo laboral respecto de ediciones anteriores.

Por último, desde el Gobierno provincial destacaron el trabajo articulado con los municipios, que se encargan de las inscripciones, la asignación de los predios habilitados, la sugerencia del personal de cada sede y, en muchos casos, de la logística de traslado de los participantes desde distintos puntos de cada departamento.

