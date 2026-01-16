viernes 16 de enero 2026

Encuentro virtual

"Siempre que entran a mi vinoteca, me piden vinos de San Juan": la frase que resonó en un encuentro con autoridades de la Costa bonaerense

Fue en el marco de una reunión virtual entre autoridades del Ministerio de Producción de San Juan y referentes comerciales y gastronómicos de Pinamar, donde una comerciante de la Costa bonaerense destacó la fuerte demanda de vinos sanjuaninos y abrió la puerta a nuevos vínculos comerciales para bodegas de la provincia.

Redacción Tiempo de San Juan
image

En el marco de la estrategia de promoción de productos y del posicionamiento de San Juan como destino turístico y productivo, autoridades del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación mantuvieron este viernes un encuentro virtual con referentes del sector comercial y gastronómico de la Costa Atlántica, particularmente de la ciudad de Pinamar. La reunión se dio como continuidad de la acción “Origen San Juan”, que se desarrolla durante la temporada de verano en distintos puntos del litoral bonaerense.

El intercambio reunió a proveedores sanjuaninos que participan de la propuesta en Pinamar con potenciales compradores locales, entre ellos propietarios de vinotecas y representantes del sector gastronómico. Si bien la convocatoria tuvo un formato mixto, predominó la modalidad virtual, teniendo en cuenta la dinámica laboral del sector turístico durante los fines de semana de verano.

Desde el Ministerio de Producción destacaron que el encuentro permitió avanzar en el intercambio de información comercial entre las partes y sentar las bases para futuras instancias de trabajo conjunto. La reunión contó además con la mediación del Municipio de Pinamar, a través de un funcionario del área vinculada al desarrollo comercial, lo que facilitó el contacto y el diálogo entre los actores involucrados.

image

Uno de los momentos más significativos del encuentro estuvo marcado por el testimonio de una comerciante que posee tres vinotecas en distintos puntos de la Costa bonaerense. La empresaria manifestó su interés en incorporar productos sanjuaninos y remarcó la demanda sostenida por parte del público: aseguró que con frecuencia los clientes solicitan vinos de San Juan y que, en muchos casos, desisten de la compra ante la falta de ese origen en las góndolas. La expresión fue tomada por las autoridades como una señal concreta del potencial de inserción de las bodegas sanjuaninas en ese mercado.

"Siempre que entran a mi vinoteca, me piden vinos de San Juan, y muchos se me van por no tener vinos de San Juan", dijo una comerciante bonaerense. "Siempre que entran a mi vinoteca, me piden vinos de San Juan, y muchos se me van por no tener vinos de San Juan", dijo una comerciante bonaerense.

Desde la cartera productiva señalaron que la comerciante se mostró especialmente conforme con la experiencia y anticipó su intención de convertirse en clienta de pequeñas bodegas de la provincia. En ese sentido, remarcaron que este tipo de vínculos directos son clave para abrir nuevas oportunidades comerciales y fortalecer la presencia de los productos locales fuera de San Juan.

Del encuentro participaron el director de Comercio Exterior, Adrián Alonso, y el secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico de San Juan, Alfredo Aciar. Ambas autoridades coincidieron en la importancia de dar continuidad a estas instancias de articulación, que incluyen la posibilidad de nuevas reuniones virtuales y la participación de productores sanjuaninos en eventos como ferias de vinos previstas en Pinamar para los próximos meses.

La reunión se enmarca en el trabajo que la provincia viene desarrollando en Mar del Plata y Pinamar, donde durante el verano se realizan degustaciones y acciones promocionales de productos regionales, combinando identidad, producción y turismo como ejes de una misma estrategia de posicionamiento.

