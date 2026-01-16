viernes 16 de enero 2026

Viaje

Milei confirmó parte de su agenda en Davos: reuniones con CEOS bancarios y saludo oficial con el presidente de Suiza

El Presidente viajará el lunes al Foro Económico Mundial, donde dará un discurso central, mantendrá reuniones con líderes financieros y buscará reforzar su perfil como referente ideológico a nivel global.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A pocos días de viajar a Suiza, el presidente Javier Milei ya definió parte de la agenda que desarrollará en el Foro Económico Mundial de Davos, donde buscará consolidar su perfil internacional como referente de la derecha global y reforzar su mensaje ideológico ante líderes políticos y económicos de todo el mundo.

El mandatario partirá el lunes desde Buenos Aires rumbo a Zúrich y luego se trasladará a Davos, donde permanecerá hasta el viernes. En esta oportunidad, no tiene previsto realizar una visita a Estados Unidos, pese a versiones que circularon semanas atrás.

La comitiva oficial estará integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller Pablo Quirno. A diferencia de otros viajes, el jefe de Gabinete permanecerá en la Casa Rosada, con el objetivo de garantizar la conducción política interna mientras parte del núcleo del Gobierno se encuentre en el exterior.

El punto central de la participación presidencial será el miércoles a las 11:45 (hora argentina), cuando Milei pronuncie un discurso de aproximadamente 30 minutos en el panel titulado ¿Cómo podemos cooperar en un mundo más disputado?. Según fuentes del Poder Ejecutivo, el texto aún se encuentra en elaboración y permanece abierto a modificaciones de último momento.

En línea con sus intervenciones previas, el Presidente reafirmará principios como la defensa del capitalismo, el libre comercio, la familia y las tradiciones occidentales. También renovará sus críticas a la denominada “ideología woke”, una postura que en la edición anterior del foro generó controversias y protestas. En su entorno aseguran que la provocación forma parte deliberada de la estrategia discursiva de Milei en lo que define como una “batalla cultural”.

Además del discurso, la agenda ya confirmada incluye un encuentro con CEOs de bancos internacionales, una reunión con un emprendedor de relevancia global y un saludo formal con el presidente de Suiza, Guy Parmelin. No se descarta que se sumen reuniones bilaterales con otros jefes de Estado, aunque todavía no fueron confirmadas. También están previstas al menos dos entrevistas con medios internacionales.

En paralelo, Caputo y Quirno desarrollarán actividades propias vinculadas a sus áreas, aunque aún no se detallaron oficialmente los encuentros que mantendrán.

Desde el Gobierno descartaron, por el momento, una reunión entre Milei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o con los funcionarios norteamericanos que asistirán al foro. Tampoco se esperan avances inmediatos en la ratificación del Acuerdo Marco entre ambos países, que continúa en etapa de negociaciones técnicas.

El Foro de Davos contará con un fuerte operativo de seguridad, con hasta 5.000 militares desplegados por el gobierno suizo. Entre los líderes confirmados figuran el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. También podría producirse un contacto informal con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, cuya agenda incluye debates sobre inteligencia artificial, crecimiento global y perspectivas económicas para 2026, temas de interés prioritario para la administración argentina.

Temas
