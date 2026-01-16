Una mujer policía terminó fracturada y en el piso por un conductor que dobló en U en Capital

Una agente de la Policía de San Juan terminó internada y con una fractura, además de otros golpes, por una imprudente maniobra de un conductor en Capital. El hombre viajaba en un auto y realizó un giro en U; fue en ese momento que impactó a la uniformada que circulaba en el mismo sentido, revelaron fuentes policiales.

No trascendió el nombre de la mujer policía, pero voceros de la fuerza informaron que presentaba fractura de clavícula izquierda, traumatismo en una pierna, politraumatismo y escoriaciones varias. El otro involucrado es un hombre de apellido Irrazabal, de 50 años, quien fue trasladado a la Comisaría 4ta de Desamparados, agregaron.

El accidente sucedió alrededor de las 14 horas sobre calle Las Heras, a la altura de Maipú, en Capital. La versión oficial indica que Irrazabal guiaba un Ford Focus de sur a norte por esa arteria y realizó una maniobra para girar en U sobre la misma calle.

En ese momento no advirtió que por detrás venía la mujer policía a bordo de su moto. Producto de esa peligrosa maniobra, impactó el rodado de la uniformada y la lanzó contra el piso. Un equipo médico asistió a la agente y luego la trasladó al Hospital Guillermo Rawson, mientras que efectivos de la Comisaría 4ta llevaron al conductor a la sede policial.