Por la pandemia cerraron 10 hoteles y 20 bares y restaurantes en San Juan

Desde que empezó la pandemia hasta el momento son 10 los hoteles que han cerrado como tales y 20 los negocios dedicados a la gastronomía que decidieron bajar sus persianas. La mayor parte estaba ubicado en Capital, departamento en el que los alquileres son más altos que en el interior de la provincia. Hasta el momento, no se han recuperado puestos de trabajo en ninguno de los dos segmentos, de acuerdo a lo informado por Luis Tallara, de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan.

Los gastronómicos representan uno de los sectores más golpeados por la cuarentena. Durante las etapas de aislamiento, solo podían vender vía delivery, lo que representa apenas un 10% de la facturación. Un relevamiento realizado por la institución que lidera Tallara arrojó como resultado que desde marzo a la fecha han cerrado sus puertas al menos 20 restaurantes y bares, entre los cuales se encuentra La Faustina, Baró, Puerto Madero, Amapola, sucursales de Cipriano, La Pausa, Freud, Sandwich, entre otros.

En cuanto a los puestos de trabajo, son 1.000 los mozos, cocineros, cajeros que quedaron desempleados. El grupo más afectado por el desempleo son jóvenes de menos de 25 años. En general, empleados informales que trabajaban algunos días de la semana. Al no estar registrados, tampoco quedaron amparados por los ATP que otorga el Gobierno Nacional a aquellas empresas que están pasándola mal y que no pueden afrontar el pago de sueldos. Para ellos, quedó disponible sólo el IFE, que en muchos casos no cobran porque otros miembros de su familia lo reciben.

La situación no es una realidad exclusiva de San Juan. En Neuquén, que tiene 620.000 habitantes, el impacto de la crisis pandémica dejó sin trabajo a 1.300 trabajadores gastronómicos, según informó el propio sindicato Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la provincia. En el país se calcula que el coronavirus dejará al menos 300.000 empleados del sector sin trabajo.

En cuanto a los hoteles, son 10 los que están en la lista de cerrados y reconvertidos en condominios. Entre ellos se encuentra el América, el Provincial, el Del Bono Suites, el Angelus, el Nilo, el Cívico, el Del Valle Central y el último que cerró fue La Toja, ubicado enfrente de Tribunales. En cuanto a los puestos de trabajo perdidos, suman 200, pero son muchos más si se cuentan los empleos indirectos. Los hoteles más afectados son los ubicados en Capital también, al igual que lo sucedido con el tema de bares y restaurantes.

En caso del hotel Provincial es distinto a todos. Allí los empleados no están yendo a trabajar desde marzo. Sólo están los trabajadores de seguridad. El ex hotel Nogaró, ubicado en el corazón del microcentro sanjuanino, es del Estado pero está concesionado su manejo al grupo Icazati. La determinación del cierre temporal fue comunicada por los concesionarios al Ministerio de Turismo. No hay información sobre la fecha de reapertura.

El Gobierno Provincial trabajó con 30 hoteles del Gran San Juan y alrededores para alojar repatriados. Según informaron desde la Cámara de Hoteleros en muchos casos fueron atendidos por sus propios dueños. Es que las tarifas que se le pudieron cobrar a los repratriados no eran las mismas que le cobraban al turismo, por ende las facturaciones descendieron al peor número de la historia.