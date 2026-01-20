martes 20 de enero 2026

Oficial

Claudia Patricia Ventrice, la ciclista que murió en el trágico choque en Pocito

La mujer de 48 años que circulaba en bicicleta murió en el acto tras ser embestida por un camión semirremolque. El hecho ocurrió este martes por la mañana, en la intersección de calles Independencia y Mendoza, y es investigado por la UFI Delitos Especiales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un fatal siniestro vial conmocionó a Pocito durante la mañana de este martes. Una mujer que circulaba en bicicleta perdió la vida tras ser embestida por un camión de gran porte, en un hecho ocurrido en inmediaciones del barrio Pocito Norte.

Fuentes judiciales confirmaron que la víctima fue identificada como Claudia Patricia Ventrice, de 48 años, quien murió en el acto como consecuencia de las gravísimas lesiones sufridas.

El accidente se produjo alrededor de media mañana, en la intersección de calles Independencia y Mendoza. De acuerdo a las primeras informaciones recabadas por los investigadores, Ventrice se desplazaba a bordo de una bicicleta tipo mountain bike cuando fue arrollada por un camión semirremolque.

El vehículo de gran porte era conducido por José Luis Bolado, de 41 años, quien quedó a disposición de la Justicia mientras se avanzan con las actuaciones de rigor.

En cuanto a la mecánica del hecho, trascendió que la ciclista circulaba muy cerca del camión por calle Mendoza, y al momento en que el conductor giró para tomar calle Independencia, la mujer fue alcanzada y aplastada por el rodado. El impacto le provocó un fuerte golpe en la cabeza, lo que derivó en su fallecimiento inmediato.

Personal médico arribó rápidamente al lugar, pero solo pudo constatar el deceso. En tanto, efectivos policiales y personal de la UFI Delitos Especiales trabajaron durante varias horas en la escena, realizando pericias, relevamiento de pruebas y ordenando el tránsito en la zona.

