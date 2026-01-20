martes 20 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Operativo

Con municiones y teléfonos: detuvieron a la supuesta "viuda negra", acusada de atacar a un policía retirado de Rawson

La causa por el violento asalto ocurrido en Rawson tuvo un avance decisivo con la detención de la mujer señalada por haber engañado a un policía retirado para facilitar una emboscada en la que la víctima fue golpeada, encerrada y despojada de sus pertenencias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La causa por el violento asalto ocurrido en Rawson tuvo un avance decisivo con la detención de la mujer señalada como la viuda negra del caso, acusada de haber engañado a un policía retirado para facilitar una emboscada en la que la víctima fue golpeada, encerrada y despojada de sus pertenencias.

Lee además
Imagen ilustrativa
Seducido y asaltado

Una "viuda negra" engatusó a un policía retirado de Rawson, le hizo dar una paliza y le robó hasta el uniforme
Foto captura: Albardón Noticias
A metros del Parque Latinoamericano

¡Un milagro! El video de un hombre que cayó de su moto, y por centímetros, no lo chocó una camioneta

El hecho se produjo cerca de las 4 de la madrugada, cuando el damnificado se encontraba en su domicilio y varios hombres ingresaron sin ejercer violencia, una situación que para los investigadores refuerza la hipótesis del engaño previo. Una vez dentro, los agresores lo atacaron físicamente y le robaron una computadora, un teléfono celular, llaves del domicilio, la llave de un vehículo y su uniforme policial, para luego dejarlo encerrado.

image

El policía retirado logró salir de la vivienda con la ayuda de personal de Bomberos, que debió forzar la apertura de una puerta reja.

Tras la denuncia, personal de la División Robos y Hurtos, en conjunto con efectivos de la Comisaría 3ª de Capital y bajo la dirección del fiscal Leonardo Villalba, inició una investigación que derivó en allanamientos en el barrio Huarpes, en Pocito, y en el barrio La Estación, en Rawson.

image

Durante los procedimientos se secuestraron elementos denunciados como robados, municiones y varios teléfonos celulares, objetos considerados clave para la causa. Como resultado, fueron detenidos un hombre de apellido Núñez y una mujer de apellido Sarmiento, ambos mayores de edad.

Según la pesquisa, la mujer detenida habría sido la encargada de engatusar al policía retirado, ganar su confianza y permitir el ingreso del grupo que ejecutó la golpiza y el robo. El hallazgo de municiones y teléfonos en su poder agrava su situación procesal y la vincula de manera directa con la planificación del ataque. La causa sigue en investigación y no se descartan nuevas medidas ni más detenciones en las próximas horas.

Temas
Seguí leyendo

Cayó "el Gordo Tutuca": era intensamente buscado por robos agravados

Cayó el acusado de una brutal golpiza por celos a un joven en Caucete

Tragedia en Pocito: una ciclista murió al ser embestida por un camión

Apareció un nuevo video del ataque en medio de la "Misa de Omega": ahora, en el interior del boliche

Presunta estafa con la venta de motos: denuncias confirmadas y el caso policial atípico que destapó la olla

Robó, amenazó de muerte a su víctima y a la Policía, intentó huir y cayó tras una persecución

Recuperaron en Pocito una moto de más de $5.000.000, que había sido robada y adulterada

Golpearon y asaltaron a tres hermanos cerca de la plaza de Caucete

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una mujer falleció tras ser embestida por un camión en Pocito.
Este martes

Tragedia en Pocito: una ciclista murió al ser embestida por un camión

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Las playas de La Serena siguen mostrando un fuerte movimiento turístico este verano, con una presencia constante de sanjuaninos que eligieron la ciudad chilena para vacacionar.
Temporada 2026 en Chile

La Serena, feliz con los sanjuaninos, pero siente la baja del turismo por una competencia inesperada

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma
Video

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma

El testimonio de uno de los supuestos estafados por la concesionaria en Capital: entregó casi $1.800.000 por una moto
Denuncia

El testimonio de uno de los supuestos estafados por la concesionaria en Capital: entregó casi $1.800.000 por una moto

Imagen ilustrativa
Seducido y asaltado

Una "viuda negra" engatusó a un policía retirado de Rawson, le hizo dar una paliza y le robó hasta el uniforme

Una mujer falleció tras ser embestida por un camión en Pocito.
Este martes

Tragedia en Pocito: una ciclista murió al ser embestida por un camión

Te Puede Interesar

Con municiones y teléfonos: detuvieron a la supuesta viuda negra, acusada de atacar a un policía retirado de Rawson
Operativo

Con municiones y teléfonos: detuvieron a la supuesta "viuda negra", acusada de atacar a un policía retirado de Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las principales problemáticas que detectan los especialistas en los niños que asisten a las Colonias de Verano en San Juan.
Abordaje

Detectan casos de depresión y autismo en niños sanjuaninos durante los talleres de las Colonias de Verano

Una mujer falleció tras ser embestida por un camión en Pocito.
Este martes

Tragedia en Pocito: una ciclista murió al ser embestida por un camión

Tiempo de San Juan te muestra en un streaming especial todo lo que se puede hacer este verano en los departamentos alejados. video
Imperdibles lugares

Tiempo de San Juan recorre los departamentos turísticos para mostrar en su streaming todo lo que se puede hacer este verano

Helen Cai asumirá como nueva responsable financiera de Barrick desde marzo. La minera opera en San Juan la mina Veladero, uno de los principales yacimientos de oro del país.
Minería

Cambios en la conducción de Barrick, la minera que opera Veladero en San Juan