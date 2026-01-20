Con municiones y teléfonos: detuvieron a la supuesta "viuda negra", acusada de atacar a un policía retirado de Rawson

La causa por el violento asalto ocurrido en Rawson tuvo un avance decisivo con la detención de la mujer señalada como la viuda negra del caso, acusada de haber engañado a un policía retirado para facilitar una emboscada en la que la víctima fue golpeada, encerrada y despojada de sus pertenencias.

Seducido y asaltado Una "viuda negra" engatusó a un policía retirado de Rawson, le hizo dar una paliza y le robó hasta el uniforme

El hecho se produjo cerca de las 4 de la madrugada, cuando el damnificado se encontraba en su domicilio y varios hombres ingresaron sin ejercer violencia, una situación que para los investigadores refuerza la hipótesis del engaño previo. Una vez dentro, los agresores lo atacaron físicamente y le robaron una computadora, un teléfono celular, llaves del domicilio, la llave de un vehículo y su uniforme policial, para luego dejarlo encerrado.

image

El policía retirado logró salir de la vivienda con la ayuda de personal de Bomberos, que debió forzar la apertura de una puerta reja.

Tras la denuncia, personal de la División Robos y Hurtos, en conjunto con efectivos de la Comisaría 3ª de Capital y bajo la dirección del fiscal Leonardo Villalba, inició una investigación que derivó en allanamientos en el barrio Huarpes, en Pocito, y en el barrio La Estación, en Rawson.

image

Durante los procedimientos se secuestraron elementos denunciados como robados, municiones y varios teléfonos celulares, objetos considerados clave para la causa. Como resultado, fueron detenidos un hombre de apellido Núñez y una mujer de apellido Sarmiento, ambos mayores de edad.

Según la pesquisa, la mujer detenida habría sido la encargada de engatusar al policía retirado, ganar su confianza y permitir el ingreso del grupo que ejecutó la golpiza y el robo. El hallazgo de municiones y teléfonos en su poder agrava su situación procesal y la vincula de manera directa con la planificación del ataque. La causa sigue en investigación y no se descartan nuevas medidas ni más detenciones en las próximas horas.