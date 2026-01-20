Quién es el joven detenido por una brutal golpiza por celos en Caucete

Laureano Quiroga Martínez fue detenido en las últimas horas por personal de la Brigada de Investigaciones Este. El joven de 21 años está acusado de haber protagonizado una brutal golpiza contra otro joven en un violento episodio ocurrido el pasado 13 de enero en Caucete .

El violento episodio ocurrió durante la madrugada del pasado 13 de enero, alrededor de las 2:07, sobre la Ruta Nacional 141, a la altura del paraje Vallecito, en el departamento Caucete. Allí, la víctima -identificada como Fernando Javier Fernández Domínguez, de 24 años- habría sido interceptada, atacada con extrema violencia y luego abandonada en estado crítico.

“De ahí se tienen bronca, y donde se veían, se insultaban”, indicaron desde el entorno de Fernández a este diario, al dar cuenta de un enfrentamiento previo que se arrastraba desde hacía tiempo. También manifestaron que el hecho tuvo una enorme repercusión en la localidad, ya que en Bermejo “se conocen todos”, lo que profundizó el impacto social del ataque.

image Él es Fernando Fernández, el agredido.

Como consecuencia de la agresión, el joven sufrió traumatismo encéfalo craneano, fracturas en todos los huesos del rostro y severas lesiones oculares. Desde el primer parte médico, los profesionales advirtieron que podría perder la visión de uno de sus ojos, una situación que no solo agrava su cuadro de salud, sino que también podría endurecer la imputación penal contra el agresor. Aunque logró despertar días después, continúa internado y su recuperación será prolongada.

En el marco de la investigación, fuentes judiciales indicaron que la denuncia formal se realizó días después del ataque, una vez que se constató la gravedad de las lesiones. La intervención del Ministerio Público Fiscal se dio justamente por la magnitud del daño sufrido por la víctima, cuyas heridas implican un período de incapacidad superior a los 30 días.

Respecto al trasfondo del hecho, la pesquisa apunta a un conflicto previo entre ambos involucrados. Según se desprende de la causa, existían problemas de vieja data entre los dos jóvenes, que habrían derivado en una pelea y posteriormente en el ataque. La principal hipótesis sigue siendo un enfrentamiento motivado por celos, en el contexto de un conflicto sentimental vinculado a una expareja en común.

Durante varios días, Quiroga Martínez permaneció prófugo, mientras se desplegaban intensos operativos en Caucete, Bermejo y zonas rurales cercanas. Incluso, los investigadores habrían estado cerca de capturarlo en inmediaciones de la Curva del 50, aunque en ese momento logró escapar. Finalmente, en las últimas horas, fue localizado y detenido.

El acusado quedó a disposición de la Justicia y será sometido a la audiencia correspondiente, donde se avanzará con la formalización de la causa y se definirá su situación procesal.