¡Se largó!: fuertes chaparrones se registraron en toda la provincia

Minutos antes de las 20 se largó la lluvia en el Gran San Juan. Tal como lo había pronosticado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las fuertes tormentas azotaron la provincia este jueves por la tarde/noche.

La jornada arrancó nublada desde el mediodía y el termómetro pasó los 37º por la tarde, pero recién cuando se escondió el sol comenzaron a caer las primeras gotas.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

Además, en algunos departamentos como Rodeo, también cayó granizo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2014476206129754501&partner=&hide_thread=false Granizo en Rodeo pic.twitter.com/d8KjiiPK8W — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 22, 2026