jueves 22 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Clima

¡Se largó!: fuertes chaparrones se registraron en toda la provincia

Tal como lo adelantó el Servicio Meteorológico Nacional. Las fuertes tormentas comenzaron en distintos puntos de San Juan, minutos antes de las 20. Mirá los videos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-22 at 20.02.39

Minutos antes de las 20 se largó la lluvia en el Gran San Juan. Tal como lo había pronosticado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las fuertes tormentas azotaron la provincia este jueves por la tarde/noche.

Lee además
mal aliento fuera de casa: trucos simples para recuperar la frescura sin cepillo
Para tener en cuenta

Mal aliento fuera de casa: trucos simples para recuperar la frescura sin cepillo
habra un festival de abraza arboles en iglesia: cuando sera y cuanto cuesta
Naturaleza

Habrá un festival de "abraza árboles" en Iglesia: cuándo será y cuánto cuesta

La jornada arrancó nublada desde el mediodía y el termómetro pasó los 37º por la tarde, pero recién cuando se escondió el sol comenzaron a caer las primeras gotas.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

Además, en algunos departamentos como Rodeo, también cayó granizo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2014476206129754501&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2014471528876741096&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

San Juan, la más calurosa del país: ¿llegarán fuertes ráfagas y granizo?

Emiten un nuevo alerta por tormentas en la provincia: esta vez afecta al Gran San Juan y alrededores

Jueves caluroso y con nubosidad variable en San Juan

Hay alerta amarilla para este miércoles en San Juan: granizo y actividad eléctrica

Mirá cuál es el estado de las rutas en San Juan este martes

Por las lluvias, piden extrema precaución para circular por rutas nacionales en San Juan

Se ahogó un nene que se bañaba en el Canal Benavídez: lo habrían empujado los amigos

Angustia en Neuquén: buscan intensamente a la hermana de Marcos "Huevo" Acuña

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
san juan, la mas calurosa del pais: ¿llegaran fuertes rafagas y granizo?
Pronóstico

San Juan, la más calurosa del país: ¿llegarán fuertes ráfagas y granizo?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Belén Heredia, la joven sanjuanina que creó un sistema para limpiar suelos contaminados utilizando plantas.
Innovación

Una joven sanjuanina creó un sistema que permite descontaminar tierra y agua con plantas

El SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para el Gran San Juan y alrededores.
Importante

Emiten un nuevo alerta por tormentas en la provincia: esta vez afecta al Gran San Juan y alrededores

Clausuraron un taller en Albardón y secuestraron un auto con las medidas de seguridad adulteradas.
Operativo

Clausuraron un taller mecánico sanjuanino y secuestraron un auto

Aparecieron los cuatro hermanitos que habían desaparecido en San Juan video
Alivio

Aparecieron los cuatro hermanitos que habían desaparecido en San Juan

Conmoción en San Juan por la muerte de una empresaria de renombre
Dolor

Conmoción en San Juan por la muerte de una empresaria de renombre

Te Puede Interesar

Los sanjuaninos acortan cada vez más sus vacaciones y eligen destinos fuera del país
Tendencia

Los sanjuaninos acortan cada vez más sus vacaciones y eligen destinos fuera del país

Por Redacción Tiempo de San Juan
Son dos los detenidos en San Juan por los 64 kilos de cocaína y buscan al camionero norteño
Hallazgo

Son dos los detenidos en San Juan por los 64 kilos de cocaína y buscan al camionero norteño

El Gordo Tutuca irá al penal durante seis meses por múltiples robos
Condena

"El Gordo Tutuca" irá al penal durante seis meses por múltiples robos

¡Se largó!: fuertes chaparrones se registraron en toda la provincia
Clima

¡Se largó!: fuertes chaparrones se registraron en toda la provincia

Por qué delito acusarían a los padres de los niños buscados y el motivo por el que perdieron la custodia de sus hijos
Tras el revuelo

Por qué delito acusarían a los padres de los niños buscados y el motivo por el que perdieron la custodia de sus hijos