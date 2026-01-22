Habrá un festival de "abraza árboles" en Iglesia: cuándo será y cuánto cuesta

En pleno paisaje cordillerano y con una fuerte impronta espiritual y ambiental, la localidad iglesiana de Las Flores será sede de una nueva edición del Festival de los Abraza Árboles, un encuentro que combina ecología, prácticas conscientes y música en vivo.

El evento se realizará los días 6, 7 y 8 de febrero de 2026 en La Comarca del Jarillal, y celebrará su sexta edición con una propuesta pensada para el cuidado del ambiente, el cuerpo y el espíritu. Según informaron desde la organización, el festival nació con la intención de generar un espacio de encuentro para personas afines al respeto por la naturaleza, promoviendo el aprendizaje compartido y la celebración colectiva.

Durante las tres jornadas habrá una amplia variedad de actividades, entre ellas talleres vivenciales, música en vivo, danza, intervenciones artísticas, conversatorios, bioconstrucción, cerámica, yoga, biodanza, masajes, meditación, terapias alternativas y ceremonias de espiritualidad andina. Los ejes centrales del encuentro serán la devoción como método de transformación personal y el guardianeo del agua como elemento sagrado y vital.

Quienes participen podrán ingresar al predio el viernes 6 por la tarde para acampar. El sábado se desarrollará una jornada completa de actividades, con pernocte incluido, mientras que el domingo 8 se ofrecerá desayuno y un taller de cierre por la mañana.

En cuanto a los valores, las entradas tienen un costo de $30.000 en preventa, $35.000 las anticipadas hasta el 31 de enero y $40.000 en puerta. Además, se habilitará una entrada especial de $20.000 a partir de las 17 horas del sábado 7 de febrero. Con la entrada general se incluye el derecho a acampe, uso de pileta, acceso a todos los talleres, un almuerzo comunitario vegetariano, un eco-vaso, posibilidad de feriar y los shows musicales. Durante el festival habrá puestos de venta de comida y bebida.

El lineup de talleres y bandas será anunciado próximamente. Para más información, los interesados pueden comunicarse con Antonio Iacopino, organizador del evento, al 264 5861303 o al correo [email protected].