viernes 23 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En España

La Fiscalía archivó la denuncia contra Julio Iglesias de dos exempleadas por abuso sexual y trata

El ministerio público alega falta de competencias para rechazar el caso

Por Redacción Tiempo de San Juan
El cantante Julio Iglesias.

El cantante Julio Iglesias.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la denuncia presentada contra Julio Iglesias por una ONG en nombre de dos extrabajadoras del cantante, al que acusaban de presuntas agresiones sexuales y trata, entre otros delitos. El ministerio público, que había abierto diligencias preprocesales (una especie de investigación previa para analizar si tiene competencias para asumir el caso y si existen indicios para seguir adelante), ha alegado la “falta de jurisdicción de los tribunales españoles” para dar carpetazo al asunto, según consta en una resolución firmada este viernes. Según el relato de las mujeres, la supuesta actuación ilícita del artista se produjo en 2021 en República Dominicana y Bahamas.

Lee además
Spinetta junto a Cristina Bustamante, la muchacha ojos de papel.
Día de la música

Revelación rockera: quién fue la mujer que inspiró al Flaco Spinetta para escribir "Muchacha ojos de papel"
no tengo la culpa de nada: wanda nara redoblo la polemica por la china suarez en masterchef
Wanda Nara al límite

"No tengo la culpa de nada": Wanda Nara redobló la polémica por la China Suárez en MasterChef

“La Audiencia Nacional, siguiendo los criterios marcados por nuestro más Alto Tribunal, ha interpretado reiteradamente [...] que España no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país”, explica el dictamen de la Fiscalía, que añade de seguido: “Especialmente, cuando las víctimas son extranjeras y no son residentes en España; cuando los presuntos autores también lo son o no se encuentran en España (o, aun siéndolo, tampoco están en nuestro país); y cuando los hechos se investigan o pueden investigarse en el Estado donde ocurrieron”.

En este sentido, a lo largo de un escrito de siete páginas, el ministerio público subraya que “no existe constancia” de que las autoridades de República Dominicana y Bahamas “hayan renunciado a ejercer su jurisdicción o se encuentren imposibilitadas para hacerlo”. La Fiscalía repasa también otros aspectos que condicionaban la puesta en marcha en España de una investigación contra Iglesias por esta denuncia: como que “la totalidad de los hechos presuntamente delictivos habrían ocurrido fuera del territorio español”; y que las denunciantes no solo carecen de nacionalidad española, sino que tampoco residen en este país, ni mantienen aquí “su centro de vida, intereses o actividad”, ni han viajado con el artista a España.

Los hechos denunciados se enmarcan en el año 2021. La denuncia fue presentada en enero por la organización Women’s Link. Una exempleada del servicio doméstico denunció que fue presionada para mantener encuentros sexuales con el cantante. Por su parte, una fisioterapeuta contó que sufrió tocamientos. Ambas señalaron que recibían insultos durante su jornada laboral, según la investigación periodística llevada a cabo por eldiario.es y Univisión.

Según la ONG, los hechos denunciados podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual, agresión sexual y lesiones.

FUENTE: El País España

Temas
Seguí leyendo

Tras su paso por la Fiesta del Sol, Q'Lokura vuelve a San Juan: cuándo es el show y cómo comprar las entradas

Oscar 2026: todos los nominados, las películas favoritas y cuándo será la gala en Hollywood

Wanda Nara le retrucó sin piedad a Mauro Icardi: "Los olores de tu novia los conoce medio país"

Belén quedó afuera de la carrera de los Premios Oscar: cuáles fueron las nominadas

Pagó los platos rotos: despidieron a la mesera del escandaloso affaire con Luciano Castro en España

Julio Iglesias sacó a la luz mensajes de WhatsApp para desmentir las acusaciones de abuso sexual: qué dicen

El romanticismo tomará el Teatro Sarmiento: César "Banana" Pueyrredón regresa a San Juan

La televisión vuelve a cruzarse en el camino de Pachu Peña: "Es un placer que me hayan convocado"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Spinetta junto a Cristina Bustamante, la muchacha ojos de papel.
Día de la música

Revelación rockera: quién fue la mujer que inspiró al Flaco Spinetta para escribir "Muchacha ojos de papel"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El viaje de la muerte en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan video
Videonota

El "viaje de la muerte" en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan

Por qué delito acusarían a los padres de los niños buscados y el motivo por el que perdieron la custodia de sus hijos
Tras el revuelo

Por qué delito acusarían a los padres de los niños buscados y el motivo por el que perdieron la custodia de sus hijos

Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores
Urgente

Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores

Una cita engañosa: así fue el operativo especial para atrapar al acusado de la feroz golpiza por celos en Caucete
Revelaciones

Una cita engañosa: así fue el operativo especial para atrapar al acusado de la feroz golpiza por celos en Caucete

Anuncian tormentas para San Juan durante la tarde y la noche de este viernes y durante el fin de semana.
Pronóstico

Tras las tormentas, San Juan sigue bajo alerta: mirá cómo estará el tiempo este viernes

Te Puede Interesar

La Bodega Casa Montes aseguró que dejó atrás el embargo que paralizó sus cuentas en 2025 y que hoy avanza en un proceso de normalización operativa, en medio de un contexto difícil para el sector vitivinícola.
Tiempos difíciles

La bodega sanjuanina Casa Montes rompió el silencio y explicó su situación tras la crisis financiera

Por Elizabeth Pérez
Una funcionaria de Milei habló sobre la gran cantidad de cocaína hallada entre bananas en San Juan: qué dijo
En las redes

Una funcionaria de Milei habló sobre la gran cantidad de cocaína hallada entre bananas en San Juan: qué dijo

Fotos: archivo Diario de Cuyo.
A 40 años

El paro que se levantó y la ola de dadores de sangre, los recuerdos que persisten entre los sobrevivientes de la tragedia de El Tambolar

Afectados por el caso Branka Motors volvieron a pedir respuestas en las puertas de Tribunales
Nuevo capítulo

Afectados por el caso Branka Motors volvieron a pedir respuestas en las puertas de Tribunales

Una mochila de Ilusión: Unión viajó a Mendoza para buscar la clasificación ante el equipo de Sebastián Torrico video
Regional Amateur

Una mochila de Ilusión: Unión viajó a Mendoza para buscar la clasificación ante el equipo de Sebastián Torrico