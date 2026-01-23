La Fiscalía archivó la denuncia contra Julio Iglesias de dos exempleadas por abuso sexual y trata

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la denuncia presentada contra Julio Iglesias por una ONG en nombre de dos extrabajadoras del cantante, al que acusaban de presuntas agresiones sexuales y trata, entre otros delitos. El ministerio público, que había abierto diligencias preprocesales (una especie de investigación previa para analizar si tiene competencias para asumir el caso y si existen indicios para seguir adelante), ha alegado la “falta de jurisdicción de los tribunales españoles” para dar carpetazo al asunto, según consta en una resolución firmada este viernes. Según el relato de las mujeres, la supuesta actuación ilícita del artista se produjo en 2021 en República Dominicana y Bahamas.

“La Audiencia Nacional, siguiendo los criterios marcados por nuestro más Alto Tribunal, ha interpretado reiteradamente [...] que España no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país”, explica el dictamen de la Fiscalía, que añade de seguido: “Especialmente, cuando las víctimas son extranjeras y no son residentes en España; cuando los presuntos autores también lo son o no se encuentran en España (o, aun siéndolo, tampoco están en nuestro país); y cuando los hechos se investigan o pueden investigarse en el Estado donde ocurrieron”.

En este sentido, a lo largo de un escrito de siete páginas, el ministerio público subraya que “no existe constancia” de que las autoridades de República Dominicana y Bahamas “hayan renunciado a ejercer su jurisdicción o se encuentren imposibilitadas para hacerlo”. La Fiscalía repasa también otros aspectos que condicionaban la puesta en marcha en España de una investigación contra Iglesias por esta denuncia: como que “la totalidad de los hechos presuntamente delictivos habrían ocurrido fuera del territorio español”; y que las denunciantes no solo carecen de nacionalidad española, sino que tampoco residen en este país, ni mantienen aquí “su centro de vida, intereses o actividad”, ni han viajado con el artista a España.

Los hechos denunciados se enmarcan en el año 2021. La denuncia fue presentada en enero por la organización Women’s Link. Una exempleada del servicio doméstico denunció que fue presionada para mantener encuentros sexuales con el cantante. Por su parte, una fisioterapeuta contó que sufrió tocamientos. Ambas señalaron que recibían insultos durante su jornada laboral, según la investigación periodística llevada a cabo por eldiario.es y Univisión.

Según la ONG, los hechos denunciados podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual, agresión sexual y lesiones.

FUENTE: El País España