"No tengo la culpa de nada": Wanda Nara redobló la polémica por la China Suárez en MasterChef

Lejos de bajar el perfil, Wanda Nara volvió a dar que hablar y salió a explicar por qué menciona a Eugenia “la China” Suárez en MasterChef Celebrity, un tema que generó críticas y debate en redes sociales.

En diálogo con Sálvese Quien Pueda, la empresaria fue clara: “Yo dije lo que pensaba”, aseguró sin rodeos, dejando en claro que no se arrepiente de sus comentarios ni de sus publicaciones en redes.

Wanda se refirió al apodo que Mauro Icardi utilizó en un posteo, llamando a su pareja “Master China”, en relación con las menciones a la actriz en el programa de Telefe: “Yo soy funcional al programa”, explicó, aclarando que su participación responde a la dinámica televisiva y no a una decisión personal.

Más contundente aún, Nara justificó sus intervenciones frente a cámara: “Yo no tengo la culpa de que casi todos los participantes hayan tenido relación con ella”, afirmó, frase que no pasó desapercibida entre los televidentes.

Sobre cómo maneja sus preguntas en el ciclo, Wanda reveló: “Yo pregunto y, si no, tengo que hacer lo que me dice mi guión”, cerrando con un toque de picardía televisiva.

La empresaria también se refirió al escándalo que desató la publicación de chats privados, en medio de un durísimo comunicado de Mauro Icardi: “Mostré los chats porque si no hubiera quedado como una mentirosa”, aseguró. Además, intentó bajar el tono de la polémica: “Nunca dije ni que estaba bien, ni que estaba mal. Con buena onda, nada más”.

Por último, Wanda negó haber recibido advertencias legales: “No, no, no“, cerró rotunda, dejando claro que no piensa retroceder.