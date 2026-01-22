Oscar 2026: todos los nominados, las películas favoritas y cuándo será la gala en Hollywood

La cuenta regresiva para la noche más importante del cine ya comenzó. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer este jueves la lista completa de nominados a los Premios Oscar 2026, que celebrarán su 98.ª edición el 15 de marzo en el emblemático Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, California.
La ceremonia será transmitida en vivo para Estados Unidos por ABC y contará nuevamente con la conducción del comediante Conan O’Brien, quien repetirá como anfitrión por segundo año consecutivo. En esta edición, la producción estará a cargo de Raj Kapoor y Katy Mullan, mientras que la Academia confirmó que se entregarán estatuillas en 24 categorías, desde los rubros principales hasta los técnicos.
En cuanto a la competencia, la película que llega como gran favorita es “Pecadores”, que encabeza el listado con 16 nominaciones. Muy cerca aparece “Una batalla tras otra”, que sumó 13 menciones, incluyendo fuerte presencia en categorías de actuación. En tanto, “Frankenstein”, “Marty Supremo” y “Valor sentimental” lograron nueve nominaciones cada una, consolidándose como títulos clave de la temporada.
A continuación, la lista completa de nominados a los Oscar 2026:
Lista de nominados a los Oscar 2026
Mejor Película
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supremo
Una batalla tras otra
El agente secreto
Valor sentimental
Pecadores
Sueños de trenes
Mejor Dirección
Chloe Zhao, Hamnet
Josh Safdie, Marty Supremo
Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
Joachim Trier, Valor sentimental
Ryan Coogler, Pecadores
Mejor Actor Protagonista
Timothée Chalamet, Marty Supremo
Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Pecadores
Wagner Moura, El agente secreto
Mejor Actriz Protagonista
Jesse Buckley, Hamnet
Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson, Song Sung Blue
Renata Reinsve, Valor sentimental
Emma Stone, Bugonia
Mejor Actor de Reparto
Benicio del Toro, Una batalla tras otra
Jacob Elordi, Frankenstein
Delroy Lindo, Pecadores
Sean Penn, Una batalla tras otra
Stellan Skarsgård, Valor sentimental
Mejor Actriz de Reparto
Elle Fanning, Valor sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
Amy Madigan, La hora de la desaparición
Wunmi Mosaku, Pecadores
Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Mejor Guion Adaptado
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una batalla tras otra
Sueños de trenes
Mejor Guion Original
Blue Moon
Fue solo un accidente
Marty Supremo
Valor sentimental
Pecadores
Mejor Cortometraje Animado
Mejor Diseño de Vestuario
Avatar: Fuego y cenizas
Frankenstein
Hamnet
Marty Supremo
Pecadores
Mejor Dirección de Casting
Hamnet
Marty Supremo
Una batalla tras otra
El agente secreto
Pecadores
Mejor Cortometraje de Ficción
Mejor Maquillaje y Peinado
Frankenstein
La hermanastra fea
Pecadores
La máquina
Kokuho
Mejor Banda Sonora Original
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una batalla tras otra
Pecadores
Mejor Película Animada
Mejor Fotografía
Frankenstein
Marty Supremo
Una batalla tras otra
Pecadores
Sueños de trenes
Mejor Largometraje Documental
Mejor Cortometraje Documental
Mejor Montaje
F1
Marty Supremo
Una batalla tras otra
Valor sentimental
Pecadores
Mejor Película Internacional
El agente secreto
Fue solo un accidente
Valor sentimental
Sirat
The Voice of Hind Rajab
Mejor Canción Original
“Dear Me” de Diane Warren: Relentless
“Golden” de Las guerreras K-Pop
“I Lied to You” de Pecadores
“Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi
“Train Dreams” de Sueños de trenes
Mejor Diseño de Producción
Frankenstein
Hamnet
Marty Supremo
Una batalla tras otra
Pecadores
Mejor Sonido
F1
Frankenstein
Una batalla tras otra
Pecadores
Sirat
Mejores Efectos Visuales
Avatar: Fuego y cenizas
F1
Jurassic World: Renace
The Lost Bus
Pecadores