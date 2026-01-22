jueves 22 de enero 2026

Premios

Oscar 2026: todos los nominados, las películas favoritas y cuándo será la gala en Hollywood

La ceremonia será el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, con Conan O’Brien como anfitrión por segundo año consecutivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
nominados-a-los-premios-oscar

La cuenta regresiva para la noche más importante del cine ya comenzó. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer este jueves la lista completa de nominados a los Premios Oscar 2026, que celebrarán su 98.ª edición el 15 de marzo en el emblemático Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, California.

La ceremonia será transmitida en vivo para Estados Unidos por ABC y contará nuevamente con la conducción del comediante Conan O’Brien, quien repetirá como anfitrión por segundo año consecutivo. En esta edición, la producción estará a cargo de Raj Kapoor y Katy Mullan, mientras que la Academia confirmó que se entregarán estatuillas en 24 categorías, desde los rubros principales hasta los técnicos.

En cuanto a la competencia, la película que llega como gran favorita es “Pecadores”, que encabeza el listado con 16 nominaciones. Muy cerca aparece “Una batalla tras otra”, que sumó 13 menciones, incluyendo fuerte presencia en categorías de actuación. En tanto, “Frankenstein”, “Marty Supremo” y “Valor sentimental” lograron nueve nominaciones cada una, consolidándose como títulos clave de la temporada.

A continuación, la lista completa de nominados a los Oscar 2026:

Lista de nominados a los Oscar 2026

Mejor Película

  • Bugonia

  • F1

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • Marty Supremo

  • Una batalla tras otra

  • El agente secreto

  • Valor sentimental

  • Pecadores

  • Sueños de trenes

Mejor Dirección

  • Chloe Zhao, Hamnet

  • Josh Safdie, Marty Supremo

  • Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

  • Joachim Trier, Valor sentimental

  • Ryan Coogler, Pecadores

Mejor Actor Protagonista

  • Timothée Chalamet, Marty Supremo

  • Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra

  • Ethan Hawke, Blue Moon

  • Michael B. Jordan, Pecadores

  • Wagner Moura, El agente secreto

Mejor Actriz Protagonista

  • Jesse Buckley, Hamnet

  • Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

  • Kate Hudson, Song Sung Blue

  • Renata Reinsve, Valor sentimental

  • Emma Stone, Bugonia

Mejor Actor de Reparto

  • Benicio del Toro, Una batalla tras otra

  • Jacob Elordi, Frankenstein

  • Delroy Lindo, Pecadores

  • Sean Penn, Una batalla tras otra

  • Stellan Skarsgård, Valor sentimental

Mejor Actriz de Reparto

  • Elle Fanning, Valor sentimental

  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental

  • Amy Madigan, La hora de la desaparición

  • Wunmi Mosaku, Pecadores

  • Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor Guion Adaptado

  • Bugonia

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • Una batalla tras otra

  • Sueños de trenes

Mejor Guion Original

  • Blue Moon

  • Fue solo un accidente

  • Marty Supremo

  • Valor sentimental

  • Pecadores

Mejor Cortometraje Animado

  • Butterfly

  • Forevergreen

  • The Girl Who Cried Pearls

  • Retirement Plan

  • The Three Sisters

Mejor Diseño de Vestuario

  • Avatar: Fuego y cenizas

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • Marty Supremo

  • Pecadores

Mejor Dirección de Casting

  • Hamnet

  • Marty Supremo

  • Una batalla tras otra

  • El agente secreto

  • Pecadores

Mejor Cortometraje de Ficción

  • Butcher’s Stain

  • A Friend of Dorothy

  • Jane Austen’s Period Drama

  • The Singers

  • Two People Exchanging Saliva

Mejor Maquillaje y Peinado

  • Frankenstein

  • La hermanastra fea

  • Pecadores

  • La máquina

  • Kokuho

Mejor Banda Sonora Original

  • Bugonia

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • Una batalla tras otra

  • Pecadores

Mejor Película Animada

  • Arco

  • Elio

  • Las guerreras K-Pop

  • Little Amélie or the Character of Rain

  • Zootopia 2

Mejor Fotografía

  • Frankenstein

  • Marty Supremo

  • Una batalla tras otra

  • Pecadores

  • Sueños de trenes

Mejor Largometraje Documental

  • Alabama: presos del sistema

  • Abrázame en la luz

  • Cutting Through Rocks

  • Mr. Nobody contra Putin

  • La vecina perfecta

Mejor Cortometraje Documental

  • All the Empty Rooms

  • Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

  • Children No More: Were and Are Gone

  • The Devil Is Busy

  • Perfectly a Strangeness

Mejor Montaje

  • F1

  • Marty Supremo

  • Una batalla tras otra

  • Valor sentimental

  • Pecadores

Mejor Película Internacional

  • El agente secreto

  • Fue solo un accidente

  • Valor sentimental

  • Sirat

  • The Voice of Hind Rajab

Mejor Canción Original

  • “Dear Me” de Diane Warren: Relentless

  • “Golden” de Las guerreras K-Pop

  • “I Lied to You” de Pecadores

  • “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi

  • “Train Dreams” de Sueños de trenes

Mejor Diseño de Producción

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • Marty Supremo

  • Una batalla tras otra

  • Pecadores

Mejor Sonido

  • F1

  • Frankenstein

  • Una batalla tras otra

  • Pecadores

  • Sirat

Mejores Efectos Visuales

  • Avatar: Fuego y cenizas

  • F1

  • Jurassic World: Renace

  • The Lost Bus

  • Pecadores

