miércoles 21 de enero 2026

Risa asegurada

La televisión vuelve a cruzarse en el camino de Pachu Peña: "Es un placer que me hayan convocado"

El reconocido humorista de ShowMatch y Sin Codificar vuelve a la pantalla de aire con una renovada propuesta

Por Redacción Tiempo de San Juan
Pachu Peña se suma al nuevo programa de Bbeto Casella.

El reconocido humorista Pachu Peña se incorporará al nuevo ciclo televisivo que encabezará Beto Casella en América TV, con estreno previsto para febrero. La noticia despertó expectativa por el cambio de rumbo del conductor tras dos décadas al frente de Bendita y la participación de Peña, reconocido por su trayectoria en el humor televisivo.

La confirmación se realizó a través de un video promocional publicado en redes sociales. En ese adelanto, Pachu Peña manifestó su entusiasmo y, en tono humorístico, reconoció: “Para mí es un placer que me hayan convocado a este programa nuevo que va a lanzar Beto, que sinceramente no sé el nombre”. Tanto el humorista como el conductor remarcaron que aún no hay título definitivo para el ciclo ni fecha confirmada para el inicio del ciclo.

El recorrido profesional de Peña abarca participaciones destacadas en ciclos como ShowMatch y Peligro Sin Codificar, lo que refuerza la apuesta por el humor en este relanzamiento. Su llegada representa un guiño a los seguidores de ambos, que esperan la vuelta del formato a la pantalla nacional, ahora en otro canal.

El cambio de señal implica una nueva etapa para el ciclo. Beto Casella concluyó dos décadas al frente de “Bendita” en El Nueve y se prepara para lanzar su propuesta en América TV, aun con detalles finales en proceso.

La estructura del nuevo programa contempla una dinámica de panelistas rotativos. Entre los miembros confirmados figuran Alejandra Maglietti, Any Ventura, Mariano Fleks, Aníbal Pachano, Walter Queijeiro, Franco Casella, Enzo Aguilar, Joe Fernández, Agustín Guardis, Mariela Fernández y Leo Raff. Casella aclaró que la rotación será una característica permanente del formato.

A pesar de que el grupo principal está definido, el elenco no está completo. El equipo de producción informó que dejaba lugares reservados que se iban a dar a conocer a medida que se acercaba la fecha del estreno. Con la confirmación de Peña, empiezan a develarse las incógnitas.

¿El pase del año?

A pocas semanas de su desembarco en la señal América, Beto Casella explicó detalles inéditos sobre su salida de El Nueve y la reacción de sus excompañeros de Bendita ante la invitación abierta a unirse a su nuevo ciclo. En diálogo con A la tarde, el conductor calificó la propuesta del nuevo canal como “generosísima, cálida en todos los sentidos”, y describió el proceso de transición tras veinte años al frente de la pantalla de Canal Nueve.

Consultado sobre la inmediata reacción institucional de El Nueve, Casella relató: “Yo sabía que hacía el brindis, pero después de 19 me sacaban. Está bien. No puedo estar en el institucional de América y en el de El Nueve, admitió.

Beto Casella habló de su próximo proyecto tras su salida de Bendita

Uno de los focos fue la negativa de Edith Hermida a sumarse al nuevo proyecto. El conductor desarticuló la hipótesis de enfrentamiento: “Para la gente que se muere de ganas de que estemos peleados y sube cosas a Twitter...”, expuso, y rechazó de plano los rumores que pretendían instalar un conflicto.

El conductor dio detalles sobre cómo comunicó su decisión y la invitación a su nuevo equipo. “Yo les avisé a mis compañeros y compañeras: chicos, yo me voy a ir y la propuesta incluye si quiero llevar gente. Yo les aviso; a quien quiera venir, por supuesto, está invitadísimo. O sea, que estaban todos invitados. Con ninguno fue: ‘Venite conmigo’. Porque es una presión que le ponés. Y por ahí alguien se puede querer quedar”, aseguró Casella ante las cámaras de A la tarde, explicando que evitó condicionamientos para mantener la libertad de elección de cada panelista.

Además de Hermida, otro histórico que permanece en El Nueve es Horacio Pagani, quien hasta último momento estuvo a punto de mudarse con Beto: “No todo es plata”, aseguró el periodista de Clarín, argumentando motivos de salud y de horarios para permanecer en Bendita.

FUENTE: Infobae

